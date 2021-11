Venerdì 19 e sabato 20 novembre, sono state registrate due nuove puntate di U&D, quelle che gli spettatori di Canale 5 potranno vedere tra qualche giorno. Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, fanno sapere che Giulia De Lellis è stata ospite di uno degli appuntamenti, mentre Gemma si è collegata da casa perché è ancora positiva al Coronavirus. Isabella potrebbe presto lasciare il programma da fidanzata, mentre Ida ha chiuso definitivamente con Diego dopo settimane di tira e molla.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Come accade ormai ogni weekend dall'inizio della stagione 2021/2022 di U&D, anche in questi giorni il cast si è riunito per registrare nuove puntate.

Sul web stanno circolando poche ma interessanti anticipazioni su ciò che è accaduto in studio tra i vari protagonisti, soprattutto del Trono Over.

La pagina Instagram "uominiedonneclassicoeover" è stata la prima a spoilerare alcune delle cose che sono successe davanti alle telecamere venerdì 19 e sabato 20 novembre, quando Maria De Filippi ha condotto due nuovi appuntamenti del suo longevo dating-show.

Una delle news che sta facendo discutere maggiormente i fan della trasmissione, è quella riguardante una coppia che si è scelta ma che non è tornata a casa per via di un ripensamento. Dopo numerosi tira e molla, Ida e Diego hanno deciso di interrompere la loro conoscenza in modo definitivo.

Non si sa ancora se è stata la dama a mettere un punto a questo rapporto dopo aver capito che le intenzioni del romano cozzano con le sue e con la vita da mamma single che fa.

Buone notizie per una dama di U&D Over

Chi ha assistito alle due puntate di U&D che sono state registrate in questi giorni, fa sapere che Isabella potrebbe essere la prossima protagonista del cast a lasciare lo studio per amore.

La dama ha aggiornato i presenti sulla bella conoscenza che sta facendo di un cavaliere, un signore col quale procede tutto a gonfie vele da settimane.

Se le cose dovessero andare avanti per il verso giusto, Ricci sarebbe pronta ad abbandonare il programma di Canale 5 in coppia e senza dubbi sulla sua nuova dolce metà.

Per un sentimento che è finito definitivamente (quello tra Ida Platano e Diego Tavani), ne sta nascendo un altro altrettanto bello e forte che a breve potrebbe portare all'inizio di un rapporto stabile e da vivere lontano dalle telecamere.

Chi va e chi resta nel cast di U&D

Le anticipazioni che stanno facendo il giro della rete in questi giorni di metà novembre, riguardano anche Gemma e le sue condizioni di salute. Da una settimana a questa parte, infatti, si sa che Galgani ha contratto il Coronavirus e che è in isolamento nell'attesa di negativizzarsi completamente.

Anche se sta bene e non ha particolari sintomi, la "regina" del Trono Over di U&D non ha partecipato a neppure una delle puntate che sono state registrate lo scorso weekend ma, come è già successo in precedenza, si è collegata da casa sua.

La torinese ha potuto conoscere a distanza un signore che vorrebbe corteggiarla: lei, colpita dall'aspetto fisico del nuovo cavaliere, ha accettato volentieri di scambiarsi il numero di telefono e di intraprendere una frequentazione per ora solo virtuale con lui.

L'appuntamento che Maria De Filippi ha condotto il 19 novembre, infine, ha visto il ritorno in studio di una storica e amatissima corteggiatrice. Giulia De Lellis è stata ospite di una delle registrazioni settimanali del dating-show che l'ha lanciata ormai più di quattro anni fa, e l'ha fatto per commentare e promuovere il nuovo romanzo di Raffaella Mennoia, l'autrice del format alla quale è legatissima da sempre.