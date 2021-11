Tra i grandi protagonisti di questa nuova edizione di Uomini e donne, c'è senz'altro Armando Incarnato. Di recente, il cavaliere ha rilasciato un'intervista al settimanale ufficiale della trasmissione, dove ha dato la propria opinione riguardo la scelta lampo tra Ida Platano e Diego Tavani, che ha avuto un inaspettato epilogo. Parole che non sono passate inosservate ai fan che ogni giorno seguono le puntate sui teleschermi di Canale 5.

Uomini e Donne: Armando difende Ida dopo la scelta

Armando Incarnato è tra i cavalieri più discussi di questa edizione di U&D.

Intervistato da "Uomini e Donne Magazine", l'uomo ha voluto dire il suo parere sulla scelta dal finale amaro di Ida Platano. La bresciana, infatti, aveva deciso di uscire dallo studio insieme a Diego Tavani, il quale però aveva cambiato idea lasciandola pochi minuti dopo nello studio. Un ripensamento che l'uomo aveva cercato di mascherare, attribuendolo ad una mancanza di rispetto da parte della parrucchiera, che aveva preferito discutere con Tina invece di uscire con lui. Una scena che aveva suscitato i sospetti del pubblico da casa e di Gianni Sperti, che lo aveva accusato di voler rimanere nel programma per avere visibilità.

Ed ecco che sulla questione è intervenuto Armando, che ha preso le difese di Ida.

In merito a ciò, il cavaliere di Napoli si è dimostrato molto dispiaciuto per la sua amica, dichiarando: "È una persona buona, che spesso si assume più responsabilità del dovuto credendo di essere quella sbagliata".

Incarnato spara a zero contro Diego: 'Non gli ho mai creduto'

Ma Armando Incarnato non ha parlato solo di Ida Platano ma ha anche espresso un giudizio su Diego Tavani.

Alle pagine di "Uomini e Donne Magazine", il cavaliere di Napoli ha sparato a zero contro il romano, affermando di non essersi mai fidato di lui. L'uomo ha tuonato: "Quando parlava spesso sorridevo perché lo trovavo divertente ma non gli ho mai creduto". Armando, infatti, ha accusato Diego di aver fatto promesse troppo forti, che non è riuscito a rendere concrete.

Il cavaliere ha sentito la Platano: 'Ho voluto starle vicino'

Durante la chiacchierata, Incarnato ha svelato un retroscena del suo rapporto con Ida. Il cavaliere, infatti, ha ammesso di averla sentita telefonicamente dopo la scelta, tanto da dichiarare: "Ho voluto starle vicino". Infine, il napoletano ha consigliato a Platano di non cambiare mai per nessuno e di non perdere la fiducia in se stessa, concludendo in questo modo: "Deve ricominciare a guardare avanti oltre c'ho che ha vissuto".

Le avventure di U&D sono in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 su Canale 5 e in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity",