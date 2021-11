Il cavaliere Biagio finisce al centro delle polemiche nello studio di Uomini e donne. Nel pomeriggio dell'8 novembre, nel corso della nuova puntata del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere ha portato il conto totale dei soldi spesi in queste settimane per le varie uscite fatte con le sue ormai ex pretendenti incontrate in trasmissione. Il cavaliere, sentendosi preso in giro dalle varie dame, è arrivato a fare il conto dei soldi spesi scatenando grandi polemiche in studio, dove Tina Cipollari gli ha prontamente sbottato contro.

Polemica su Biagio a Uomini e donne: lui porta il conto dei soldi spesi per le ex dame

Nel dettaglio, Biagio ha avuto un momento di sfogo con la redazione del programma sentimentale di Canale 5.

Il motivo? Sostiene di sentirsi preso in giro dalle varie dame con cui ha avuto modo di approfondire la conoscenza fuori dallo studio di Uomini e donne.

Biagio infatti, in queste settimane, si è messo in gioco provando a conoscere diverse dame, ma con nessuna di queste è sbocciato l'amore.

Come se non bastasse, il cavaliere sostiene di sentirsi preso in giro anche alla luce dei soldi spesi per pagare le varie cene, gli aperitivi e le uscite fatte con le sue ormai ex pretendenti.

Ecco quanto ha speso Biagio per le uscite con le ex pretendenti

In particolar modo, parlando delle uscite con Rosi, Biagio sostiene che tra cene a base di pesce e carne ha speso un totale che si aggirerebbe sui 500/600 euro.

Successivamente Biagio si è trovato a parlare di Daniele e delle uscite fatte con lei: pure in questo caso il totale supererebbe la somma dei 500/600 euro.

Insomma, complessivamente le cene con le varie dame di Uomini e donne gli sarebbero costate più di 1.000 euro.

Una cifra che ha mandato in crisi Biagio, soprattutto alla luce del fatto che con nessuna di queste dame è sbocciato l'amore.

Tina Cipollari sbotta duramente contro Biagio a Uomini e donne

Ecco perché il cavaliere è scoppiato in lacrime parlando con la redazione del programma di Maria De Filippi e lamentandosi di questa situazione che lo manderebbe in crisi.

Tuttavia le parole di Biagio, e soprattutto il conto fatto per le uscite con le varie ex pretendenti di Uomini e donne, hanno scatenato accese discussioni in studio.

Tina Cipollari, ad esempio, si è scagliata duramente contro il cavaliere, mettendo in evidenza quanto fosse stato cafone nel fare il conto dei soldi spesi per le varie uscite.

L'opinionista di Uomini e donne ha anche ammesso di non credere alla versione dei fatti di Biagio e di volere le ricevute delle varie uscite per accertarsi che le cifre spese per le varie dame siano vere.