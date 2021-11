Venerdì 19 novembre, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Uomini e donne. Stando a un retroscena raccontato da Raffaella Mennoia, Francesco Monte si sarebbe rifiutato di incontrare la sua ex Teresanna Pugliese. Secondo quanto afferma la storica autrice, l’ex tronista avrebbe evitato per non mancare di rispetto al marito della sua ex.

L’accaduto

Raffaella Mennoia ha pubblicato un libro. Dunque, per l’occasione sono arrivati negli studi di Uomini e Donne alcuni ex protagonisti del dating show. Tra questi c’è stata anche Teresanna Pugliese.

Nella puntata di venerdì 19 novembre, l’ex corteggiatrice è arrivata sul piccolo schermo dieci anni dopo il suo primo ingresso. A quel punto Maria De Filippi ha chiesto a Teresanna se avesse più visto il suo ex Monte. Di fronte alla risposta negativa della diretta interessata, è intervenuta Raffaella Mennoia.

La storica autrice ha raccontato un retroscena riguardante proprio l’ex tronista pugliese: "Teresanna e Francesco oggi hanno rischiato di incontrarsi". La diretta interessata ha spiegato che Monte si trovava nella Capitale e quindi sarebbe voluto andare negli studi di U&D per avere una copia del libro. Come riferito da Mennoia, quando l’ex tronista avrebbe saputo della presenza di Teresanna avrebbe evitato in tutti i modi l’incontro.

L’autrice si è detta sicura che Francesco abbia evitato per una forma di rispetto nei confronti dell’attuale marito di Pugliese.

La storia di Francesco e Teresanna

La favola d’amore tra Teresanna Pugliese e Francesco Monte è durata circa un anno e mezzo. I due si sono lasciati, a causa del flirt tra l’ex tronista e Cecilia Rodriguez.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L’ex corteggiatrice aveva deciso di non perdonare il tradimento del suo compagno, tanto da mettere la parola fine alla relazione nel 2013. Da quel momento in poi, i due ex protagonisti di Uomini e Donne non hanno più avuto contatti.

Pugliese emozionata negli studi del dating show

Per ricevere una copia del libro di Raffaella Mennoia, Teresanna Pugliese è tornata negli studi di Uomini e Donne.

La diretta interessata interpellata dalla padrona di casa ha confidato di essere molto emozionata: “Non tornavo da dieci anni”. L’ex corteggiatrice ha spiegato che lo studio ha cambiato aspetto in questo periodo, ma lei nell’aria ha sentito qualcosa di speciale. In merito all’ex Monte, la diretta interessata ha ammesso di avere saputo notizie sul modello ma di non averlo mai più visto e sentito.