Gemma Galgani è apparsa furiosa nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne andata in onda il 12 novembre su Canale 5. La dama di Torino, infatti, è apparsa così delusa dalla fine della storia con Costabile Albore da arrivare ad aggredirlo con brutte parole.

Uomini e Donne: furioso battibecco tra Gemma e Costabile

Il 12 novembre è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dove è stata assoluta protagonista Gemma Galgani. La dama di Torino si è dimostrata ancora scossa per la fine precipitosa con Costabile. Il cavaliere pugliese, infatti, ha deciso di prendere le distanze dalla donna dopo essere stato accusato di mancanza di attenzioni.

In studio, i due si sono ritrovati e hanno dato vita ad un battibecco che è durato quasi tutta la puntata.

In particolare, la Galgani ha attaccato come una furia Albore, dimostrando di non essersi arresa alla fine del loro rapporto nonostante si siano visti poche volte. La donna ha tuonato: "Come me non sei stato onesto, un sacco di patate sarebbe stato scaricato meglio". Parole che hanno suscitato le ire funeste di Tina Cipollati, che l'ha incolpata di non essere interessata a lui, tanto da chiedere l'approvazione del pubblico in studio.

Galgani aggredisce verbalmente Albore a U&D

Successivamente Gemma ha iniziato a piangere a diritto, cercando forse d'impietosire Costabile. Purtroppo il cavaliere di U&D è rimasto fermo nella sua posizione.

L'uomo, infatti, ha dichiarato di essere rimasto scosso e sconvolto, tanto da essere stato davvero male e per questo inutile portare avanti una relazione se non c'è reciproca stima e fiducia.

Ed ecco che i toni sono diventati sempre più aspri quando Albore ha espresso l'intenzione di conoscere altre dame. Galgani, infatti, c'ha visto rosso, aggredendo verbalmente l'uomo con queste parole: "Falso, bugiardo, ipocrita, non sei stato leale nei miei confronti", aggiungendo di aver smascherato le sue vere intenzione nel programma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La dama di Torino: 'Volevi baciarmi perché volevi portarmi a letto', lui replica: 'Sei una mistificatrice'

Ma Gemma ha toccato il fondo quando a ripreso Costabile con argomenti a dir poco scottanti. La dama di Torino, infatti, ha sentenziato: "Baciarmi perchè volevi portarmi a letto. Tu dal bacio a letto, io voglio il romanticismo.

Non sono una donna di letto".

Ovviamente le accuse hanno scatenato la reazione di Albore, che ha replicato duramente: "Con una donna del genere non si potrebbe vivere. Sei una mistificatrice".

In attesa di vedere se ci sarà un'altra speranza per questa coppia, si ricorda che il nuovo appuntamento di Uomini e Donne è previsto per lunedì 15 novembre dalle ore 14:45 su Canale 5.