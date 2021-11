Il Covid-19 non ha risparmiato neanche Gemma Galgani: la dama torinese, volto storico del trono over di Uomini e donne, è risultata positiva al tampone che tutti i partecipanti del dating-show devono effettuare prima di accedere agli studi.

Gemma non era presente in studio durante la registrazione della puntata che ha avuto luogo durante la giornata di sabato 13 novembre. Le condizioni di salute della donna fortunatamente non destano preoccupazioni.

Il virus non ha risparmiato la dama torinese

Gemma positiva al Covid-19: la dama del trono over si trova attualmente in isolamento fiduciario presso il suo domicilio che, dal momento in cui è scoppiata la pandemia, è a Roma, città in cui si registrano le puntate di Uomini e Donne.

Le condizioni di salute della torinese al momento non sono gravi, anzi, Galgani sta piuttosto bene, come attesta la sua partecipazione, seppure da remoto, alla puntata del dating-show registrata il 13 novembre. Come prevede il protocollo per il contenimento dei contagi, Galgani in questa fase non può avere contatti con nessuno, in attesa che arrivi la negativizzazione al virus che verrà attestata dal doppio tampone negativo.

Nel frattempo, per non far sentire la sua mancanza ai fan, Gemma non ha mancato di dire la sua durante la puntata di U&D, collegandosi tramite computer. La dama si sarebbe resa conto di essere stata contagiata solo nel momento in cui ha fatto il tampone prima di partecipare al programma di Maria De Filippi.

La torinese quindi dovrà osservare un periodo di quarantena, nella speranza di continuare a non accusare alcun sintomo. L'assenza in studio di Gemma non è stata l'unica sorpresa.

Tutte le sorprese della registrazione del 13 novembre

Teresanna Pugliese è stata ospite della registrazione: il nome dell'ex tronista, oggi mamma e moglie felice, è tornato alla ribalta ultimamente.

Maria De Filippi ha letto, nelle scorse puntate, parti del nuovo romanzo dell'autrice Tv Raffaella Mennoia, che prende spunto da ciò che accade dietro le quinte di Uomini e Donne.

In molti hanno riconosciuto in una delle protagoniste del libro proprio Teresanna, che ebbe una relazione finita male con Francesco Monte. La presenza in studio di quest'ultima sarebbe legata ad una sfilata a cui la partenopea dovrebbe prendere parte.

Infine, Ida Platano pare che non abbia perdonato Diego e che abbia preferito ballare con Armando Incarnato con il quale in passato ha avuto una breve frequentazione.