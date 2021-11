Cosa sta succedendo tra Giorgio Manetti ed Isabella Ricci? L'ex cavaliere di U&D, infatti, continua a catturare l'attenzione dei curiosi con inaspettati gesti social nei confronti dell'antagonista numero uno di Gemma, quella che ha ammesso che frequenterebbe volentieri sia davanti che dietro le telecamere. Qualche giorno fa, inoltre, il "gabbiano" ha taggato la dama in una foto scattata a Firenze: i fan sospettano che tra i due ci sarebbe un flirt in corso che potrebbe far saltare i nervi a Galgani.

Lo strano gesto Ig verso la protagonista di U&D

Le belle parole che hanno detto l'uno dell'altro in recenti interviste, potrebbero aver aperto le porte ad un'attesissima frequentazione tra due protagonisti del presente e del passato di U&D. Come fanno notare i siti di Gossip in questi primi giorni di novembre, tra Giorgio e Isabella si starebbe muovendo qualcosa, perlomeno virtualmente.

La scorsa settimana, ad esempio, Manetti ha iniziato a seguire la dama su Instagram, arrivando ad apprezzare molte foto che ha pubblicato da quando ha aperto il profilo.

Questo "corteggiamento" social, non è passato inosservato, anzi i fan del dating-show hanno cominciato a tenere d'occhio i due per scovare qualsiasi possibile contatto, quello che potrebbe precedere un ritorno nel programma del "gabbiano".

Voci sul ritorno a U&D di Giorgio

Il "segui" e i "mi piace", non sono gli unici gesti social che Giorgio ha fatto nei confronti di Ricci in questi giorni. Come riportano i siti di gossip, l'ultima foto che Manetti ha pubblicato su Instagram contiene un tag piuttosto strano, una citazione che apparentemente non centra nulla con la foto che ha raccolto più di 3mila "like" da parte dei follower.

Nell'immagine che lo mostra sorridente e con le braccia conserte davanti al Duomo di Firenze, l'ex cavaliere del Trono Over ha taggato Isabella, la dama che da mesi rivaleggia con Gemma davanti alle telecamere.

I curiosi non hanno potuto non notare quanto quest'attenzione web sia insolita, soprattutto perché la dama non compare nella fotografia nella quale è stata inclusa anche soltanto con il proprio profilo personale.

Alcuni, dunque, sospettano che tra il "gabbiano" e la bella protagonista di U&D possa esserci una frequentazione in corso, magari proprio nella città dove è nato e cresciuto l'ex fidanzato di Galgani.

Le ipotesi dei fan di U&D sul futuro del Trono Over

Come mai Giorgio ha taggato Isabella in una foto social in cui la dama non compare? I fan di U&D stanno formulando varie ipotesi a riguardo, ma le più accreditate sono le seguenti: o i due si stanno frequentando lontano dalle telecamere, oppure Manetti sta corteggiando a distanza la dama che ha sempre apprezzato nelle interviste.

Da quando sono state diffuse le parole al miele che il toscano e Ricci si sono scambiati tramite le riviste di gossip, in tanti hanno cominciato a prendere in considerazione l'eventualità che il "gabbiano" possa presto tornare nel cast del dating-show del quale è stato assoluto protagonista per anni.

Il toscano è libero sentimentalmente e gli spettatori di Canale 5 sognano un suo rientro nel Trono Over anche solo per assistere alla reazione di Gemma, da sempre innamorata di lui e ancora scossa ogni volta che viene nominato da qualcuno in studio.

Quando Gianni Sperti ha citato la storia che ha avuto con Giorgio in una recente puntata, Galgani non ha nascosto il dispiacere che prova ancora oggi nel ricordare quel periodo felice della sua vita, quello che non è più riuscita a vivere con neppure uno dei tanti signori che ha frequentato da quando Manetti ha lasciato la trasmissione di sua spontanea volontà.