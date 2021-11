Giorgio Manetti torna a parlare della sua relazione con Gemma Galgani vissuta per anni a Uomini e donne. Il cavaliere toscano, a distanza ormai di anni dalla fine di questo rapporto, ha parlato a ruota libera di quello che ha provato con la dama torinese e anche dell'intimità che hanno vissuto insieme, svelando che ancora oggi ci sarebbero persone che gli chiedono come abbia fatto a stare con una persona come Gemma.

Giorgio Manetti torna a parlare dell'intimità con Gemma vissuta a Uomini e donne

Nel dettaglio, Giorgio Manetti ha tracciato un bilancio della sua esperienza vissuta a Uomini e donne e in particolar modo della turbolenta storia d'amore con Gemma Galgani che, per otto mesi, lo ha reso protagonista indiscusso della trasmissione di Maria De Filippi.

Giorgio ha ammesso che tra lui e la dama torinese che, ancora oggi popola il parterre del trono over, c'era sicuramente una forte chimica.

"Gemma aveva 65 anni, io 59, ma non mi sembrava che fosse una donna così orribile", ha ammesso Giorgio spezzando una lancia a favore della donna con la quale ha condiviso un pezzo della sua vita grazie alla trasmissione dei sentimenti di Canale 5.

Le parole di Giorgio Manetti sulla sua ex conosciuta a U&D

"Ancora oggi, dopo sei anni, mi chiedono come ho fatto ad andare con Gemma", ha ammesso il cavaliere toscano aggiungendo però che lui risponde come si deve, dicendo loro come facciano ad andare con gli "elementi" che si ritrovano al loro fianco.

Il cavaliere toscano di Uomini e donne, però, ha ribadito e sottolineato di aver provato dei veri sentimenti nei confronti della dama torinese.

"È femminile, la puoi giudicare quanto vuoi, ma è femminile, non si scappa", ha ammesso l'ex cavaliere toscano aggiungendo poi che la femminilità o si ha o non si ha e che spesse volte anche donne di 30 anni, non riescono ad attirarlo quanto abbia fatto la dama torinese durante il percorso in trasmissione.

'Non si è concessa subito', ammette Giorgio parlando dell'intimità con Gemma

Giorgio ha ribadito di aver sempre apprezzato la dama torinese, perché nel suo percorso ha sempre cercato anche una persona che avesse una certa personalità e per lui, Gemma rappresentava il tipo ideale.

Il cavaliere ha anche spezzato una lancia a favore della dama torinese che, spesse volte, viene attaccata da Tina Cipollari in studio circa il fatto che si conceda troppo facilmente a chi arriva in trasmissione per conoscerla.

"Non è vero che si è concessa subito", ha ammesso il cavaliere toscano aggiungendo che prima si sono visti e sono stati insieme per ben tre volte e poi è scattata la chimica che li ha portati a vivere questa relazione, ancora rimasta nel cuore della dama ma anche del pubblico che segue il programma.