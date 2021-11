Grandi colpi di scena potrebbero arrivare nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne 2021, dove non si esclude che ci sia un ritorno in studio di Giorgio Manetti. L'ex cavaliere toscano che aveva fatto perdere la testa a Gemma Galgani, in una recente intervista ha ammesso che le piacerebbe poter conoscere meglio Isabella Ricci, una delle protagoniste indiscusse del trono over di questo momento, al centro dell'attenzione anche per gli scontri che ci sono con la dama torinese. Ebbene, in merito a questo possibile incontro, Gemma non ha reagito per niente bene ed ha duramente sbottato contro la sua nemica.

Giorgio e Isabella: presto l'incontro a Uomini e donne?

Nel dettaglio, in una recente intervista, Isabella Ricci aveva commentato le dichiarazioni di Giorgio Manetti dove diceva che gli sarebbe piaciuto conoscere la dama che partecipa a Uomini e donne.

Isabella, senza mezzi termini, ha ammesso che se ci fosse occasione non si tirerebbe affatto indietro, dato che il cavaliere toscano è uno di quegli uomini che la incuriosisce e col quale uscirebbe volentieri insieme.

Parole che hanno fatto scattare l'ira di Gemma Galgani, la quale non ha reagito per niente bene a questo possibile incontro che potrebbe esserci tra il suo ex Giorgio e la sua acerrima nemica del trono over.

Gemma sbotta e attacca la 'nemica' Isabella

"Lei ha una misera considerazione di me e quindi non dovrebbe uscire con Giorgio, una persona che è uscita con me", ha sbottato Gemma Galgani puntando il dito contro Isabella.

"C'è un limite a tutto adesso, lui è stato con me e tu non mi sopporti.

Sei una Pinocchia. Tu non sarai mai me, non potrai", ha sbottato ancora Gemma, perdendo le staffe nei confronti della sua nemica Isabella Ricci.

Insomma, un clima particolarmente teso e infuocato quello che si respira nello studio della storica trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dove potrebbero esserci dei clamorosi colpi di scena nel corso delle prossime registrazioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giorgio vorrebbe una puntata speciale di U&D per conoscere Isabella Ricci

Il motivo? Giorgio Manetti, in queste ultime ore, ha rilasciato nuove dichiarazioni al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, svelando che gli piacerebbe poter partecipare ad una puntata speciale di U&D per poter conoscere e incontrare dal vivo Isabella Ricci.

L'ex fidanzato di Gemma Galgani ci ha tenuto a precisare che non tornerebbe più come corteggiatore nel parterre del trono over, ma non ha nascosto che il suo "sogno" sarebbe quello di poter incontrare dal vivo Isabella e dato che lei è una dama del parterre over, l'unico modo possibile per conoscersi sarebbe quello di incontrarsi in trasmissione.