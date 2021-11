Da qualche settimana, all'interno degli studi di Uomini e donne, si vociferava del possibile rientro di Giorgio Manetti, ex storico di Gemma Galgani. Il cavaliere di Uomini e Donne, in una recente intervista, ha smentito il suo ritorno al programma di Maria De Filippi, rilasciando anche nelle nuove dichiarazioni nei confronti di Galgani e altri volti del talk show.

Uomini e Donne, le parole di Giorgio nei confronti di Gemma

Il ''gabbiano'' non ha mai lasciato del tutto lo studio di Maria De Filippi in quanto, da quando Gemma e Giorgio si sono lasciati, spesso il suo nome ha fatto capolinea all'interno dello studio, senza però mai una sua presenza fisica.

Manetti, in una intervista, ha replicato per l'ennesima volta che non tornerà più a Uomini e Donne. Durante l'intervista non sono mancate le domande in merito alla sua ex Gemma, attualmente ancora presente in studio. A distanza di anni, il cavaliere si sarebbe fatto un'idea ben precisa della dama e ha replicato così ad alcune domande: ''Gemma farebbe bene a non parlare di strategie, argomento che, secondo me, lei conosce molto bene''. L'intervistatore ha poi chiesto come Gemma avrebbe reagito ad un corteggiamento da parte sua nei confronti di Isabella e Giorgio così ha risposto: ''Non credo che a Gemma avrebbe dato fastidio se io avessi corteggiato Isabella, il suo è soltanto un atteggiamento così, di forma, ma senza sostanza.

Infatti, credo che se Gemma fosse stata realmente interessata a me, si sarebbe alzata dalla sua sedia di plastica e avrebbe vissuto un'avventura con me, fuori dallo studio. Infine, alla domanda del perché Gemma da 12 anni si trova ancora all'interno di Uomini e Donne, l'uomo ha affermato: ''Come ormai succede da oltre 12 anni, sembra che ogni volta che Gemma stia per uscire dal programma, pare ci sia qualcosa che le impedisce di andare avanti.

Se uscirà o meno dal programma, lo scopriremo solo vivendo, ai posteri il giudizio.''

Uomini e Donne, Giorgio e il suo pensiero su Isabella

Durante l'intervista, sono state poste all'uomo alcune domande su Isabella, dama del parterre femminile di Uomini e Donne, per la quale Manetti ha più volte espresso apprezzamenti. Giorgio confessa di trovarla molto affascinante, con stile e molta educazione, cosa, a sua detta, fondamentale.

Ammette che scambierebbe con lei due chiacchiere davanti ad un caffè, ma lontano dallo studio e dai riflettori. Si dice anche contento che Isabella in studio abbia detto di aver seguito la sua vicenda a U&D, anche se al posto di Gemma lei avrebbe sicuramente fatto una scelta diversa e la reputa anche lungimirante e sognatrice, proprio come lui.