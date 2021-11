Ida Platano continua ad essere al centro dell'attenzione a Uomini e donne. La dama, nel corso delle ultime registrazioni del programma dei sentimenti di Maria De Filippi si è ritrovata protagonista di un momento che poteva essere uno dei più belli di sempre per lei, da quando si trova nello studio del dating show Mediaset. La dama, amica di Gemma Galgani, aveva scelto di abbandonare il programma per vivere la sua favola d'amore con Diego ma qualcosa è andato storto sul finale ed Ida si è ritrovata di nuovo single. Sui social, in queste ultime ore, Ida ha rotto il silenzio con un messaggio che non è passato inosservato.

Ida Platano ha scelto Diego a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante l'ultima registrazione di Uomini e donne (che gli spettatori vedranno in onda durante il mese di novembre su Canale 5), Ida Platano ha comunicato la sua intenzione di voler vivere questa relazione con Diego e quindi di mettersi in gioco con lui fuori dal programma di Maria De Filippi.

Malgrado i dubbi iniziali, Ida ha così deciso di seguire il suo cuore che l'ha portata dritto verso Diego: in studio c'è stata anche la consueta pioggia di petali rossi, che come da tradizione sancisce proprio l'inizio di una nuova relazione nello studio della trasmissione di Mediaset.

Insomma tutto sembrava andare per il verso giusto, fino a quando non c'è stato il colpo di scena.

Il rifiuto di Diego: prima dice sì, poi cambia idea

Ida, infatti, dopo aver vissuto questo momento di grande romanticismo, ha chiesto a Maria di poter avere un ultimo confronto con Tina, dato che non le erano piaciute delle sue affermazioni.

Tale situazione, però, ha destabilizzato Diego che si è sentito trascurato dopo un momento così intenso che avevano vissuto insieme e dopo che avevano annunciato il loro addio al programma, con lo scopo di lasciarsi alle spalle le discussioni e le critiche.

Di conseguenza, Diego ha scelto di ritornare sui suoi passi ed ha spiazzato Ida, dicendole che non sarebbe più andato via dal programma con lei e quindi mettendo la parola fine a questo rapporto nato in tv.

Ida Platano rompe il silenzio dopo l'addio di Diego a U&D

A distanza di qualche giorno dalla fatidica registrazione di Uomini e donne segnata dal rifiuto di Diego nei confronti di Ida, la dama del trono over è tornata sui social e lo ha fatto postando un messaggio chiaro col quale ha rotto il silenzio su quanto è accaduto.

Ida ha pubblicato una story su Instagram, in cui compariva il seguente messaggio: "Resta coraggioso, resta dolce. Testa alta e cuore in mano".

Il tutto accompagnato in sottofondo dal brano "Non mollo mai" di Irama, quasi a voler sottolineare di essere pronta ad andare avanti anche dopo l'ennesima delusione vissuta a U&D.