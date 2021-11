Marcello Messina ha dato adito ad un duro sfogo a U&D. Nella puntata di martedì 16 novembre, il cavaliere ha deciso di prendere le difese di Isabella Ricci. Al tempo stesso, però, il cavaliere si è scagliato contro il trio formato da Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato. A detta di Marcello, il trio sarebbe all'interno del programma di Maria De Filippi solamente per visibilità.

Gemma attacca Isabella

Tutto è partito da uno scontro tra Isabella Ricci e Gemma Galgani. Quest'ultima ha accusato la collega di volere corteggiare il suo ex Giorgio Manetti.

Senza peli sulla lingua, la piemontese ha utilizzato subito delle forti parole: "Tu pensi di essere sopra gli altri, ma sei uguale a tutti noi". A detta di Galgani, Isabella sarebbe a Uomini e donne solamente per ottenere visibilità e non per trovare l'amore.

La diretta interessata si è domandata come faccia Ricci a chiedere consigli al suo ex Manetti se poi avrebbe una scarsa considerazione di lei: "Sei un pinocchio vestito da donna".

Messina si schiera con Isabella

Terminato l'intervento di Gemma Galgani, Isabella Ricci ha respinto le accuse della dama piemontese. A quel punto è intervenuto Gianni Sperti che ha preso le difese di Galgani. L'opinionista ha sostenuto che la dama voglia uscire con Giorgio: stanca di essere accusata, la diretta interessata ha dichiarato di essere stata strumentalizzata.

Sebbene Maria De Filippi abbia cercato di riportare la calma negli studi del dating show, Armando Incarnato ha preso parola e ha attaccato Ricci. A quel punto si è fatto avanti Marcello Messina: il cavaliere ha spezzato una lancia a favore di Isabella e si è scagliato contro Incarnato-Galgani-Platano: "Siete una combriccola, andate a lavorare".

Secondo l'ex di Ida, il trio parteciperebbe da anni al programma solamente per ottenere visibilità.

Costabile 'scarica' Galgani

Una volta riportata la calma all'interno di U&D, Gemma si è scagliata contro Costabile. La dama piemontese ha accusato il cavaliere di averla dimenticata facilmente con un'altra dama del parterre femminile.

In replica alle affermazioni della piemontese, Costabile ha spiegato che i loro caratteri non sono compatibili. Per questo motivo il cavaliere ha preferito interrompere la conoscenza. Di fronte all'ennesimo rifiuto, Galgani è scoppiata in lacrime. Tuttavia, il cavaliere a sua volta è stato "scaricato" da Fiorella: la dama era arrivata nel dating show di Canale 5 proprio per lui, ma dopo averlo conosciuto ha compreso di non avere sintonia.

La puntata di martedì 16 novembre, si è conclusa con la proposta di Maria De Filippi a Matteo Ranieri per farlo diventare tronista.