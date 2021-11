La puntata di U&D che è stata registrata il 30 novembre, sarà ricordata come quella in cui Andrea Nicole ha lasciato il programma tra le polemiche. Dopo aver fatto un percorso impeccabile per tre mesi, la tronista ha commesso un paio di errori che l'hanno fatta scadere agli occhi di moltissimi: la bella Conte si è vista con Ciprian senza dire nulla alla redazione. In studio sono piovute critiche per la neo coppia, anche da parte di una delusa Maria De Filippi.

Lo scivolone della protagonista di U&D

Sono spiazzanti le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata martedì 30 novembre.

Sul web, infatti, non si parla d'altro che del comportamento scorretto che Andrea Nicole avrebbe avuto per amore di Ciprian: i due, infatti, si sono incontrati segretamente e solo dopo aver passato la notte insieme hanno avvisato la redazione.

Insomma, secondo il web due grosse bugie hanno sporcato il bel percorso che Conte ha fatto da quando è diventata tronista, nonché la prima ragazza che ha effettuato un percorso di transizione fisica (fino a nove anni fa era un uomo) a cercare l'anima gemella davanti alle telecamere.

Nelle scorse ore, dunque, la 29enne si è presentata in studio assieme al biondo corteggiatore e tutti si sono chiesti il perché. Maria De Filippi ha informato i presenti del fatto che la sera precedente i due giovani si sono visti e non hanno detto nulla alla redazione volutamente.

Il commento della padrona di casa di U&D

È stata Andrea Nicole a permettere a Ciprian di entrare in casa sua la sera prima della registrazione, il tutto senza dirlo agli autori di U&D che sono quotidianamente in contatto con loro.

Le anticipazioni che stanno facendo il giro della rete, inoltre, fanno sapere che la tronista e il corteggiatore hanno passato la notte insieme e poi martedì 30 novembre, si sono recati agli studi Elios mano nella mano per rendere pubblico il loro fidanzamento.

Inutile dire che Gianni e Tina hanno criticato aspramente entrambi i ragazzi, colpevoli di aver volontariamente omesso un episodio molto importante a chi lavora per la buona riuscita del dating-show.

Gli opinionisti non hanno risparmiato attacchi soprattutto a Nicole, la 29enne che hanno sempre difeso e sostenuto e che ha deluso tutti lasciandosi andare alla passione e non rispettando l'operato della redazione.

Nessuna scelta per Nicole a U&D

Gli spoiler della registrazione di U&D del 30 novembre, fanno sapere che è stato Gianni Sperti a interpellare Maria De Filippi su quanto accaduto recentemente nel Trono Classico.

Se fino a quel momento era rimasta in silenzio, è stato quando il pugliese le ha chiesto se c'è rimasta male per il comportamento di Andrea Nicole che la conduttrice ha detto: "Sì, avrebbe dovuto avvisare la redazione e poi farlo anche entrare in casa sua. L'errore è stato tenerlo nascosto".

L'opinionista del dating-show ha ipotizzato che la tronista e Ciprian potrebbero essersi visti altre volte oltre a quella "incriminata" della sera del 29 novembre, ma la padrona di casa ha dissentito dicendo che secondo lei era la prima volta ma che hanno sbagliato ugualmente.

La protagonista del Trono Classico, dunque, lascia la poltrona rossa senza una vera e propria scelta ma mano nella mano con lo spasimante che sin dall'inizio l'ha colpita.

Alessandro, che ha assistito sconvolto a tutta la puntata, si è detto profondamente deluso da Nicole e si è accodato al parere di tutti quelli che hanno criticato la neo coppia per aver omesso l'incontro in casa a chi giorno e notte lavora per il programma di Canale 5, ovvero quegli autori che supportano e sostengono tronisti e corteggiatori in tutto e per tutto.