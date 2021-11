Molte novità giungono dalle anticipazioni relative alla registrazione di Uomini e donne del 13 novembre. Grande assente in studio Gemna Galgani, risultata positiva al Coronavirus. La dama costretta a un periodo di quarantena, era presente in collegamento video. Ritorno invece per Ida Platano, dopo lo scontro furioso della scorsa volta con Diego.

Gemma ha la Covid-19: assente dallo studio di U&D

Come sempre, anche questo fine settimana si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e donne. Le anticipazioni segnalano che Gemma Galgani non era presente in studio, ma solo in collegamento video dalla sua casa torinese.

Sarebbe stata proprio Galgani a rivelare di essere risultata positiva alla Covid-19. Pertanto per lei, un periodo di quarantena. Va detto che la dama torinese sta bene e non presenta sintomi particolari. Merito forse, anche della vaccinazione a cui si è sottoposta la scorsa estate.

Ida cambia idea e torna a Uomini e donne

Dunque Gemma dovrà solo avere un po' di pazienza prima di poter tornare nello studio di Maria De Filippi. Per Ida Platano invece, ci sarà un cambio di programma. Dopo aver annunciato il suo addio nel corso della scorsa registrazione, la dama bresciana tornerà suoi suoi passi e tornerà a sedersi nel parterre del Trono Over di Uomini e donne. Dando uno sguardo alle anticipazioni, anche Diego sarà presente in studio e le chiederà perdono offerendole dei dolci.

La dama però, non ne vorrà sapere e ballerà con Armando Incarnato.

Anticipazioni registrazione 13 novembre: ospite Teresanna

Sembra che la storia tra Diego e Ida sia arrivata definitivamente al capolinea. Almeno stando alle ultime news provenienti dalla registrazione del 13 novembre. In puntata ci sarà anche un gradito ritorno, quello di Teresanna Pugliese, uno degli ex volti più amati di Uomini e donne.

L'ex corteggiatrice ed ex tronista, è ricordata soprattutto per la storia d'amore con Francesco Monte e proprio in studio verrà mandato un filmato che ripercorrerà la sua avventura nel programma. A distanza di anni, Teresanna è attualmente moglie di Vincenzo e madre del piccolo Francesco, avuto nel 2015. Per quanto riguarda il percorso delle nuove troniste, si viene a sapere che Andrea Nicole ha baciato entrambi i suoi corteggiatori.

L'altra tronista Roberta, uscirà con Luca che con Samuele. Con quest'ultimo, in esterna, scatterà anche un bacio ma il ragazzo in puntata, scoppierà in lacrime e uscirà dallo studio. Anche il 14 novembre dovrebbe tenersi una nuova registrazione, dove sicuramente Gemma sarà ancora in collegamento video a causa della quarantena. Per tutte le altre novità, non resta che attendere le ultime anticipazioni.