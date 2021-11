La nuova registrazione di Uomini e donne, tenutasi venerdì 5 novembre, ha riservato nuovi sviluppi sulla battaglia tra Armando Incarnato e Marcello Messina. Questa volta Incarnato ha sbagliato alla grande, visto che è stato costretto a chiedere scusa al cavaliere piemontese. È stata la stessa Maria De Filippi, a porre fine in qualche modo, a questa insensata crociata di Armando contro Marcello.

Marcello vuole abbandonare Uomini e donne nella registrazione del 5/11

Continuano le registrazioni di Uomini e donne. Dame, cavalieri e tronisti, si sono ritrovati presso gli studi Elios di Roma anche venerdì 5 novembre.

Ciò che è avvenuto viene riportato come sempre da Il Vicolo delle news, che segnala un l'arrivo di un corteggiatore per Gemma Galgani. Nonostante la dama non sia attratta fisicamente dal nuovo arrivato, deciderà di tenerlo. Si è passati poi a Marcello Messina. Il cavaliere è uscito con Jessica ma, a quanto sembra, le cose non sono andate bene. Per Marcello sono arrivate tre signore per conoscerlo ma il cavaliere di Torino non ha tenuta nessuna. Inoltre, Messina pare abbia espresso la volontà di abbandonare Uomini e donne.

Scontro Armando-Marcello: la segnalazione di Incarnato è una fake

Stando a quanto riportato dal sito di anticipazioni, Marcello avrebbe poi cambiato idea nel momento in cui Armando ha cominciato di nuovo ad attaccarlo.

Incarnato ha rispolverato ancora la segnalazione secondo la quale il cavaliere piemontese avrebbe trascorso le vacanze estive in Puglia insieme alla sua ex. A conferma della sua tesi, Armando ha parlato di una foto in suo possesso. A questo punto, Marcello ha chiesto di rimanere e di poter vedere lo scatto che lo accuserebbe.

Armando ha mostrato immediatamente la foto ma, è venuto fuori che non era proprio come diceva lui. Una vera e propria fake news quella riportata da Incarnato, visto che Marcello, non solo ha sostenuto che lo scatto lo ritrae mentre è in Liguria e non in Puglia, ma che nel gruppo di amici che appaiono nella foto, non vi è traccia della sua ex.

A U&D, Armando costretto a chiedere scusa a Marcello

A questo punto, pare proprio che Armando sia stato sbugiardato e che abbia fatto una figuraccia di fronte a tutti. Le accuse che da diverse puntate lancia verso Marcello sono risultate false. Maria De Filippi, ha poi preso in mano la situazione, ponendo fine una volta per tutte alla crociata che Armando ha intrapreso da diverso tempo ai danni del cavaliere piemontese. Sarebbe stata Queen Mary a mettere alle strette Armando, costringendolo di fatto a chiedere scusa a Marcello Messina. Dando uno sguardo agli spoiler relativi alla registrazione, pare che Armando, si sia rifiutato di dare la mano a Marcello in segno di pace, salvo poi tornare sui suoi passi.

In ultimo, la conduttrice ha svelato che la segnalazione 'fake' riportata da Armando, sarebbe farina del sacco di una terza persona molto ben conosciuta dalla redazione di Uomini e donne. Tale persona, a detta di Maria, da anni starebbe facendo di tutto per screditare lei e il programma.