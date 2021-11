Colpo di scena a Uomini e donne. Gli ultimi retroscena sul programma arrivano da Amedeo Venza, il quale sui social ha fatto sapere che una delle coppie sarebbe in crisi. A quanto pare, quindi, tra due fidanzati che si sarebbero incontrati nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, non correrebbe più buon sangue al punto che sarebbero ad un passo dalla rottura definitiva.

Retroscena Uomini e donne: si parla di una coppia in forte crisi

Nel dettaglio, nel riportare questo retroscena su Uomini e donne, l'esperto di gossip social Amedeo Venza, ha svelato che ad oggi una coppia che si è formata nel programma Mediaset, sarebbe ai ferri corti.

"Incomprensioni caratteriali potrebbero essere il motivo di una rottura imminente", ha scritto Venza nel post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Al momento, però, l'esperto di gossip non ha fornito ulteriori dettagli e informazioni in merito a questa coppia nata nel dating show dei sentimenti Mediaset, che sarebbe vicina alla rottura definitiva.

Di chi si tratta? Questa è la domanda che si fanno i tantissimi fan di U&D, curiosi a questo punto di scoprire e sapere almeno se si tratta di una coppia del trono classico oppure del trono over.

Amedeo Venza non si sbilancia sull'identità della coppia di U&D in crisi

Venza per ora non si è sbilanciato ma ha promesso ai fan che tornerà a parlare di questa coppia in crisi nel corso dei prossimi giorni.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla coppia di cui parla Amedeo Venza, che sarebbe ai ferri corti, nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne si è formata una coppia che, praticamente, è scoppiata pochi minuti dopo.

Trattasi di Ida Platano e Diego: la dama del trono over ha comunicato la sua decisione di coronare il sogno d'amore con l'ex calciatore che l'ha conquistata, annunciando di voler andare via dal programma con lui per conoscerlo meglio.

Ida sceglie Diego a U&D: lui prima dice sì, poi la rifiuta

Prima di dire addio per sempre allo studio di Uomini e donne, Ida ha voluto chiarire delle cose rimaste in sospeso con Tina Cipollari. Un atteggiamento che non è piaciuto per niente a Diego, il quale si è sentito messo da parte e, per tale motivo, ha chiesto a De Filippi di tornare a sedersi nel parterre del trono over.

Insomma Diego si è rifiutato di andare via dalla trasmissione con Ida, sebbene pochi minuti prima si fossero lasciati andare al classico ballo sotto la pioggia di petali rossi, che avrebbe sancito l'inizio della loro relazione.

Un durissimo colpo per Ida che è rimasta a dir poco incredula e spiazzata da questo atteggiamento di Diego, il quale però non ha cambiato idea ed è rimasto fermo sulle sue convinzioni.