Nello studio di Uomini e donne, il clima tra Tina Cipollari e Gemma Galgani continua ad essere molto teso. Anche quest'anno le due storiche protagoniste della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi continuano ad essere al centro dell'attenzione per i loro scontri e le loro diatribe che sono sempre all'ordine del giorno. Tra Tina e la dama torinese non corre buon sangue e, secondo un ultimo clamoroso retroscena, dietro questo "odio" si celerebbero dei motivi ben precisi.

Clima sempre teso tra Tina e Gemma a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'inizio della nuova stagione di Uomini e donne non è stato affatto semplice per Gemma, che è tornata in studio dopo un'estate in cui si è sottoposta ad una operazione al seno, fatta per tornare ad avere il decolleté di quando era una ragazzina.

Immediata la reazione di Tina che, nel momento in cui si è trovata di fronte la "nuova Gemma", non ha perso occasione per bacchettarla e criticarla, sostenendo che questa sua decisione sia dettata solo dal fatto che vuole piacere agli uomini giovani.

E così, l'opinionista ha concentrato tutte le sue forze screditando questo cambiamento fisico di Gemma, tanto da portare in studio anche una nuova versione della fatidica "mummia" rappresentante la dama torinese, questa volta però in versione rifatta.

L'opinionista di Uomini e donne avrebbe ritrovato l'amore

La reazione di Gemma, ovviamente non è stata delle migliori e tra le due protagoniste di Uomini e donne ci sono stati dei nuovi momenti di tensione.

Tuttavia, in queste ore, a far discutere è un clamoroso retroscena riportato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, la quale riporta delle dichiarazioni inedite di una "talpa" che in forma anonima ha svelato perché ci sarebbe questo odio da parte di Tina nei confronti della dama torinese protagonista del trono over.

"Tina ritrova l'amore ma non smette di tormentare Gemma", scrive il settimanale di gossip rivelando così che l'opinionista del programma di Maria De Filippi, dopo la fine della sua relazione col ristoratore Vincenzo, avrebbe ritrovato l'amore.

L'ultimo retroscena su Tina e Gemma: ecco perché la vamp 'odierebbe' la dama torinese

"E una talpa rivela: dietro l'odio della vamp c'è un mare di invidia", scrive ancora il settimanale in copertina riportando questo retroscena sul rapporto tra Tina e Gemma.

Insomma sembrerebbe proprio che l'opinionista della popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi nutrirebbe invidia nei confronti della sua nemica giurata.

Dichiarazioni che, sicuramente, non passeranno inosservate e che potrebbero portare Tina a replicare in una delle prossime registrazioni di Uomini e donne 2021/2022.