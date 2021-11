Nuovi dettagli sull'ultima registrazione di Uomini e donne avvenuta il 5 novembre, svelano che il cavaliere Diego Tavani sarebbe stato oggetto di attacchi con tanto di parole dure da parte di Armando e soprattutto di Tina Cipollari, dopo quanto accaduto la scorsa settimana.

Intanto fra Diego e Ida sarebbe tutto finito, visto che entrambi hanno scelto di uscire dal programma da soli.

U&D, Diego e Ida a confronto, poi la discussione con Armando e Tina

L'ultima registrazione di Uomini e donne, tenutasi venerdì 5 novembre, ha visto il confronto tra Diego Tavani e Ida Platano, dopo quanto accaduto la volta precedente.

Gli amanti delle anticipazioni, già sanno che il cavaliere, dopo aver deciso di uscire da Uomini e donne con Ida, ha fatto improvvisamente marcia indietro, poco prima che uscissero dallo studio. Un duro colpo per la dama bresciana, che era pronta a viversi la storia con il cavaliere romano al di fuori del contesto televisivo.

A circa una settimana di distanza da quel fatto, i due si sono ritrovati a centro studio per raccontare cosa è successo dopo il 'fattaccio'. Va subito detto che, il confronto è degenerato in una lite che ha visto coinvolti anche Armando e Tina Cipollari.

Volano insulti all'indirizzo di Diego Tavani

I retroscena su quanto accaduto nello studio di Maria De Filippi, vengono forniti come sempre da Il Vicolo delle news.

Stando a quanto si legge, Diego e Ida avrebbero avuto un primo confronto dopo la scorsa registrazione, decidendo di prendersi del tempo per decidere il da farsi. In studio, Tavani ha però dichiarato che Ida, nei giorni seguenti, non avrebbe più risposto al telefono. La dama bresciana, a questo punto, si è giustificata dicendo che non vi era più nulla di cui parlare.

Una risposta che sembra porre un punto definitivo sulla loro storia.

È a questo punto, secondo quanto riportano gli spoiler, che la lite è degenerata. Armando avrebbe dato a Diego del falso e del bugiardo. In mezzo a tutto questo caos, anche Tina non è stata da meno, arrivando ad additare Tavani come un farabutto. Da parte dell'opinionista ci sarebbero stati diversi insulti.

Registrazione del 5/11: Ida e Diego lasciano U&D da separati

I toni e le parole utilizzate sarebbero stati talmente forti da costringere Diego a chiedere a Maria De Filippi di tagliare le scene. Pertanto, è probabile che, su Canale 5, venga trasmessa solo una parte di quello che è accaduto. Va anche detto che, Ida Platano ha scelto di abbandonare Uomini e donne da sola. La dama infatti, crede di non poter trovare l'uomo giusto per lei all'interno del programma.

Diego invece, almeno inizialmente, è tornato a sedersi del parterre maschile, ma subito, tutti i presenti gli hanno fatto capire che anche lui doveva andarsene. E così è stato. I due riusciranno a chiarirsi lontano dalle telecamere? Non resta che aspettare per saperlo.