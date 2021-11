Piacevoli sorprese avverranno in occasione delle nuove puntate di Uomini e donne in programma a novembre sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler del dating show condotto da Maria De Filippi rivelano che Gemma Galgani sarà assente dallo studio perché positiva al Covid-19. Isabella Ricci, invece, si dimostrerà propensa ad uscire mano nella mano con Fabio Mantovani.

Uomini e Donne, nuove puntate: Gemma Galgani ancora positiva al Covid-19

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate che i telespettatori di Canale 5 avranno modo di vedere nel mese di novembre annunciano che accadranno numerose novità.

Scendendo nei particolari, Gemma Galgani continuerà ad essere protagonista del dating show, sebbene non sia ancora presente in studio per la sua positività al Covid-19. La dama di Torino, infatti, sarà presente in collegamento da remoto come era già successo per Tina Cipollari qualche tempo fa.

Per lei ci saranno belle notizie dal punto di vista sentimentale dopo la fine della conoscenza con Costabile. Un cavaliere, infatti, giungerà in studio per fare la sua conoscenza, sebbene a distanza. Galgani dimostrerà di essere interessata al nuovo corteggiatore, tanto da sperare d'incontrarlo al più presto di persona.

Isabella Ricci pronta ad abbandonare U&D con Fabio Mantovani

Nelle puntate di novembre di U&D, si tornerà a parlare di Isabella Ricci.

La dama di Roma, infatti, sarebbe pronta ad abbandonare il programma con la nuova conquista. In studio, Ricci dirà di essersi trovata molto bene con Fabio Mantovani, il cavaliere con il quale ha iniziato una frequentazione da alcune settimane. D'altro canto, quest'ultimo apparirà deciso a continuare la loro storia. Per questo motivo, Fabio rinuncerà a conoscere altre dame giunte nello studio di Cinecittà.

L'influencer Giulia De Lellis ospite delle prossime puntate

Inoltre ospite delle prossime puntate sarà Giulia De Lellis. L'influencer romana diventata famosa per la sua storia d'amore travagliata con Andrea Damante tornerà in studio per partecipare alla presentazione dell'ultimo libro di Raffaella Mennoia, la storica autrice di Uomini e Donne.

In questa occasione, l'ex corteggiatrice cercherà di capire se la sua passata relazione con il deejay veronese è scritta all'interno di "Cupido spostati".

Infine l'attenzione tornerà ad essere su Ida Platano e Diego Tavani, che di recente si sono resi protagonisti di una scelta lampo dal finale amaro. I due, infatti, avranno un ennesimo chiarimento dopo la traumatica rottura avvenuta in studio. Vi anticipiamo che il romano e la bresciana decideranno di separare le loro strade per sempre.