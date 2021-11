Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda tra novembre e dicembre 2021 su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla dama torinese Gemma Galgani che, questo sabato 13 novembre, non ha potuto partecipare alla registrazione del dating show di Maria De Filippi. Il motivo? La dama ha contratto il Covid-19.

Gemma assente in studio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, gli spoiler sulle prossime puntate di Uomini e donne che sono state registrate questo sabato 13 novembre e che saranno trasmesse tra fine novembre e dicembre su Canale 5, rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà la dama torinese Gemma Galgani.

Questa volta, però, Gemma non farà parlare di se per i suoi nuovi amori bensì perché ha contratto il Covid-19.

La storica dama della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, infatti, non ha potuto prendere parte alla nuova registrazione in studio, dopo aver scoperto di aver contratto la malattia.

La dama torinese Gemma Galgani ha preso il Covid: l'annuncio a U&D

Come è stato anticipato sulla pagina "Uomini e donne classico e over", nel corso dell'ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, Gemma ha dovuto collegarsi da casa dove ha rassicurato i telespettatori e i suoi numerosi fan di stare bene.

Per questa settimana, quindi, nessuno "scontro" verbale acceso tra Tina e Gemma in studio: l'opinionista ha dovuto fare a meno della presenza della sua acerrima rivale in trasmissione, in attesa che possa guarire e rimettersi in forma al più presto.

Tuttavia, i colpi di scena non sono mancati durante le riprese di queste nuove puntate di Uomini e donne che hanno visto protagonista Gemma ma solo in collegamento da casa causa Covid-19.

Gli spoiler dell'ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, rivelano che in studio c'è stato il clamoroso ritorno di Ida Platano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ida Platano ritorna di nuovo a Uomini e donne: ecco gli spoiler delle prossime puntate

La dama, solo qualche settimana fa, aveva annunciato la sua decisione di uscire di scena dal programma dei sentimenti di Canale 5, in quanto fortemente delusa dalle conoscenze che aveva fatto nel corso dell'ultimo periodo.

Non avendo trovato il suo principe azzurro e in seguito all'addio con Diego, Ida aveva scelto di "ritirarsi" dalla trasmissione.

Peccato, però, che questo addio della dama non sia durato tantissimo, dato che Ida Platano è già ritornata nella registrazione di sabato 13 novembre e, come se non bastasse, si è cimentata anche in un ballo con l'ex Armando Incarnato.