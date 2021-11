Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 15 al 19 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese. Occhi puntati su Susanna, la quale si ritroverà a vivere dei momenti di grande paura nel momento in cui la persona che l'ha aggredita, sarà davanti a lei nella camera d'ospedale. Trattasi di Mattia che, successivamente, arriverà a compiere un gesto estremo col quale metterà in pericolo anche la sua stessa vita.

Anticipazioni Un posto al sole 15-19 novembre: Mattia viene incastrato

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al prossimo 19 novembre 2021, rivelano che Susanna si ritroverà faccia a faccia con il ragazzo che l'ha aggredita e ridotta in fin di vita.

Lei proverà ad urlare e a richiamare l'attenzione dei medici ma lui le tappa la bocca: ci tiene a dirle che non avrebbe voluto farle del male ma che come tutte le altre donne che ha conosciuto, anche lei non lo ha capito e adesso sicuramente lo considererà una nullità.

Sta di fatto che, Mattia, non le darà modo di suonare il campanello di allarme e quindi di richiedere aiuto.

Tuttavia, nel momento in cui il ragazzo uscirà in maniera furtiva e veloce dalla camera di Susanna, si troverà a passare Ornella, la quale si precipiterà subito da Susanna per capire cosa sta accadendo.

Mattia tenta il suicidio in ospedale

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che per fortuna la giovane donna sta bene, anche se ha rischiato di morire di paura.

A questo punto, però, Mattia non avrà più scampo: tutte le uscite di sicurezza dell'ospedale vengono chiuse e di conseguenza, il ragazzo non potrà più scappare via.

Mattia è stato incastrato: verrà braccato dalla vigilanza, che riuscirà a fermarlo anche grazie all'aiuto di Riccardo e Rossella. La reazione del giovane rider, però, non sarà affatto delle migliori.

Gli spoiler delle nuove puntate della soap opera in onda su Rai 3, rivelano che Mattia reagirà puntandosi un bisturi alla gola e quindi minacciando di volersi uccidere.

Irene compie un gesto pericoloso: anticipazioni Un posto al sole al 19 novembre

Una scena molto forte che richiederà l'aiuto tempestivo della giovane Rossella. La figlia di Silvia e Michele, infatti, proverà a farlo ragionare e, soprattutto, a fargli cambiare idea per evitare che arrivi a togliersi la vita.

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole dal 15 al 19 novembre 2021 rivelano che la piccola Irene comincerà a temere di essere abbandonata dai suoi genitori e, per questo motivo, arriverà a compiere un gesto molto forte che ne metterà a repentaglio la sua stessa vita.

Intanto Silvia continuerà ad essere in profonda crisi e questa volta teme che sua figlia Rossella possa non perdonarla mai dopo aver scoperto il tradimento con Giancarlo.