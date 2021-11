Le anticipazioni di Un posto al sole, dall'8 al 12 novembre, si fanno portavoce di una settimana al cardiopalma, cioè ricca di vicende che terranno i personaggi di Palazzo Palladini alquanto occupati. Filippo sarà impegnato ad accudire la neonata Isabella e quindi non avrà tempo per dedicarsi alla primogenita Irene. Il gesto dell'uomo finirà per far storcere il naso alla bambina. E mentre Marina sarà indecisa sul se cedere alle avance di Roberto oppure aiutare il marito Fabrizio, Ferri dovrà vedersela con un ritorno inaspettato! Intanto le indagini sull'aggressore di Susanna giungeranno a un punto di svolta, però, che proprio quando tutto sembra andare sul giusto percorso, Diego rimarrà vittima della furia incontrollata di Mattia.

Anticipazioni Un posto al sole, Susanna si accinge a lasciare l'ospedale

Marina Giordano avrà un che fare con delle grosse difficoltà che non riguarderanno il suo matrimonio con Fabrizio. La donna si ritroverà al centro di un litigio pesante e che rischierà di danni irreparabili con il marito. Successivamente, Marina giungerà a un bivio in quando dovrà affrontare un Roberto intenzionato ad accorciare le distanze con lei e Rosato pronto a tornare sui suoi passi.

Susanna risulterà in completa via di guarigione, presto potrà lasciare l'ospedale e fare ritorno a casa sua. Nel frattempo le indagini riguardante il misterioso aggressore della giovane Piccardi proseguiranno e Niko e Franco si domanderanno chi possa aver commesso quel vile gesto.

Spoiler Un posto al sole, Mattia e Riccardo litigano

Roberto cercherà di ricucire il rapporto con Marina, ma quest'ultima avrà testa soltanto per il suo matrimonio che sembra ad un passo dal frantumarsi in mille pezzi. Nel frattempo il rider Mattia mostrerà sempre più il suo lato oscuro e violento, soprattutto dopo un'accesa discussione con Riccardo Crovi.

Tuttavia, tale discussione non farà altro che gettare un'ombra sul dottore che ha catturato l'interesse di Rossella. Il giorno della visita di Espedito Altieri giungerà e, a Palazzo Palladini, Mariella sarà determinatissima a prendere le parti di Speranza. La moglie di Guido avrà incontrarsi di fronte a Espedito, la giovane ragazza, ma suo marito farà marcia indietro!

Per via del carattere irascibile di Riccardo Crovi non mancheranno incomprensioni con Ornella e Rossella. Intanto Diego Giordano sarà colto da un'idea geniale e che potrebbe risolvere il caso dell'aggressione a Susanna! La corte spietata che farà Roberto a Marina, confonderà le idee della donna. Nel dettaglio, la donna sarà divisa tra le insistenti avances di Ferri e la voglia di tendere una mano al marito Fabrizio, piombato nel vortice dell'alcolismo. Riuscirà Marina a uscire da questo bivio non proprio roseo?

Mattia aggredisce ancora nelle vicende di Un posto al sole

La partenza di Espedito da Napoli risolleverà gli animi di tutti, in modo particolare di Vittorio e Samuel. Guido, invece, riceverà un incarico inatteso: quello di vigilante di Speranza!

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano che le indagini sull'aggressione sembreranno incriminare Mattia. Niko vorrà vederci più a fondo, bene di capire se è stato veramente il rider ad aggredire Susanna. A Napoli, frattanto, farà ritorno Lara e questo metterà Roberto in allarme: che cosa l'avrà ricondotta nel capoluogo campano?

Il ruolo di vigilante, che Espedito ha affidato a Guido, non farà altro che mettere tantissima pressione addosso all'uomo. Fabrizio cercherà di farsi perdonare dalla moglie dicendosi disposto a cambiare in meglio. Purtroppo per Diego le cose non andranno in maniera positiva dato che diverrà vittima dell'aggressione di Mattia!

Spazio anche a Filippo, impegnato con la piccola Elisabetta.

Siccome dovrà occuparsi della sua secondogenita, l'uomo si rivolgerà agli inquilini di Palazzo Palladini per tenere Irene impegnata, ma questo gesto non sarà affatto apprezzato dalla bambina che ormai da tempo si sente trascurata dai genitori.