Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 22 al 26 novembre, si tornerà a parlare nuovamente della crisi tra Silvia e Michele. Chi credeva che gli ultimi eventi avessero sancito il ritorno della storica coppia rimarrà profondamente deluso. Le anticipazioni rivelano infatti che basterà che Giancarlo contatti l'ex proprietaria del Vulcano per riportare tutto al punto di partenza. A questo punto i coniugi Saviani, consci della gravità della situazione, dovranno affrontare la questione in modo definitivo.

Nel frattempo ci saranno importanti novità anche per Rossella, la ragazza infatti inizierà a valutare seriamente l'idea di lasciare Napoli per portare avanti i suoi studi.

Un posto al sole, trame 22-26 novembre: Giancarlo contatta Silvia

In un episodio molto intenso, andato in onda venerdì 5 novembre, Silvia (Luisa Amatucci) aveva deciso di lasciare Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) per tornare assieme a suo marito. Nonostante i festeggiamenti finali, era chiaramente percepibile che la donna non fosse convinta della sua scelta. Ebbene nelle prossime puntate si avrà la conferma di tutto ciò. Tutto avrà inizio quando il bancario deciderà di contattare Silvia, innescando così un meccanismo che non si riuscirà più a fermare.

Upas, anticipazioni dal 22 al 26 novembre: matrimonio a rischio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Michele (Alberto Rossi) capirà subito che qualcosa non sta andando per il verso giusto.

L'uomo, scottato dagli ultimi eventi, intuirà infatti che Silvia gli stia, nuovamente, nascondendo qualcosa. In questa occasione però non ci saranno lunghi momenti di stasi e riflessione, ma i due decideranno di affrontare subito la realtà dei fatti e le relative conseguenze. Purtroppo le anticipazioni non forniscono molti dettagli sulla volontà dei due, ma sottolineano che il loro matrimonio sarà ormai vicino al capolinea.

Che sia davvero la fine di questa storica coppia? Per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi giorni anche se la sensazione è che Silvia e suo marito, almeno per ora, siano destinati a lasciarsi.

Un posto al sole, puntate fino al 26 novembre: Rossella potrebbe lasciare Napoli

Mentre i suoi genitori saranno in piena crisi, Rossella (Giorgia Gianetiempo) si troverà a dover prendere un'importante decisione relativa al suo futuro professionale.

La giovane dottoressa dovrà infatti scegliere se lasciare o meno Napoli per portare avanti il suo percorso di formazione. Suo padre la sosterrà e la spronerà a partire, ma la ragazza sarà molto titubante. Andare via adesso significherebbe lasciare i suoi genitori ed allontanarsi da Riccardo (Mauro Racanati), proprio all'inizio della loro relazione