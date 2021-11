Imperdibili le nuove puntate di Un posto al sole in onda fino al prossimo 26 novembre. I fan di questa longeva soap opera assisteranno all'assunzione di Alberto nello studio di Niko. Ovviamente la decisione di Poggi non sarà accolta positivamente dalla sua famiglia e dai Giordano, infatti Renato e Patrizio si coalizzeranno per dare del filo da torcere ad Alberto. Lara metterà alle strette Roberto Ferri mentre Fabrizio sorprenderà Marina. Rossella sarà in procinto di lasciare Napoli per portare avanti la sua carriera, ma sarà alquanto indecisa sul da farsi anche perché dovrebbe separarsi da Riccardo.

Giancarlo si rifarà vivo, portando nuovamente terremoto tra Silvia e Michele. A quanto pare, questa volta tra il giornalista e la proprietaria del caffè Vulcano le cose si metteranno malissimo. In occasione di un'importante evento, Adele compirà un gesto significativo ribellandosi al suo compagno Mauro: come andrò a finire la vicenda?

Anticipazioni Un posto al sole, Filippo ricorda tutto e Rossella potrebbe lasciare Napoli

Dopo la tragica esperienza vissuta sulla sua pelle, Chiara si ritroverà a dover affrontare le conseguenze dell'incidente che ha colpito soprattutto suo padre. Fortunatamente la ragazza non sarà sola perché a starle accanto, aiutandola a superare il difficile momento, sarà Nunzio il quale ha rimesso piede a Napoli proprio per lei.

Niko dovrà prendere una certa decisione riguardante il suo studio. Alberto, infatti, si proporrà come collaboratore. Nel frattempo Filippo recupererà la memoria e questa vicenda non farà altro che ripristinare l'armonia in famiglia, soprattutto dopo tutto quello che Serena ha dovuto subire da parte del marito smemorato.

Rossella dovrà prendere un'ardua decisione che potrebbe inevitabilmente condurla lontana da Napoli e soprattutto da Riccardo.

Vedendola un po' incerta sul da farsi, Michele spronerà la ragazza a portare avanti questo suo percorso di formazione. Giancarlo, frattanto, contatterà inaspettatamente Silvia.

Niko assume Alberto e Renato gli dichiara guerra nelle prossime puntate di Un posto al sole

Supportato da Susanna, Niko si deciderà ad assumere Alberto.

Non tutti, però, vedranno di buon occhio questa assunzione. Intanto Nunzio darà a vedere che il suo amore per Chiara non è affatto scomparso, anzi. Il ragazzo si dedicherà anima e cuore alla sua ex fidanzata, dandole tutto il supporto di cui necessiterà.

All'interno dell'abitazione di Michele e Silvia si respirerà un clima tutt'altro che positivo. Il giornalista e scrittore si renderà conto che la moglie gli stia nascondendo qualcosa e tra loro giungerà il fatidico momento di affrontare la realtà. Rossella, invece, rimuginerà sul suo futuro: partirà e lascerà Riccardo oppure rimarrà a Napoli rinunciando ad una carriera promettente?

Le anticipazioni di Un posto al sole dicono che Alberto comincerà a lavorare all'interno dell'ufficio di Niko, ma la presenza di Palladini turberà gli equilibri sia tra i Poggi che tra i Giordano.

Renato, sul piede di guerra per l'assunzione, troverà un alleato in Patrizio.

Spoiler Un posto al sole, la ribellione di Adele e la rottura imminente tra Michele e Silvia

E mentre Mariella imporrà al marito Guido di riflettere sul futuro di Lollo, giungerà la giornata contro la violenza delle donne e Adele sarà al centro dell'attenzione. La donna coglierà l'occasione per liberarsi di un peso consistente e si ribellerà a Mauro con tutte le sue forze. Purtroppo tra Michele e Silvia la relazione sembrerà giunta al capolinea. I due coniugi hanno provato, invano, a cercare di ristabilire l'armonia ma il ritorno di Giancarlo sembra aver rimesso ogni cosa in discussione. Spazio anche a Roberto e Marina nelle prossime puntate di Un posto al sole. Ferri verrà messo alle strette da Lara, la quale pretenderà maggiore chiarezza sul loro rapporto di coppia. Fabrizio, invece, farà un'originale e piacevole sorpresa alla moglie Marina.