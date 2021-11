Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 22 al 26 novembre, sono previste importantissime novità. Le anticipazioni rivelano che Filippo ritroverà finalmente la memoria, ma non è tutto. Presto Rossella dovrà decidere se restare a Napoli o partire per proseguire i suoi studi. Infine Niko dovrà prendere un'importante decisione in merito all'assunzione di un nuovo collaboratore allo studio Navarra .

Un posto al sole, trame 22-26 novembre: ottime notizie per Filippo e Serena

Nelle prossime puntate puntate di Un posto al sole, Filippo (Michelangelo Tommaso) sarà protagonista di un evento che gli provocherà un fortissimo trauma.

L'uomo dovrà infatti fare i conti con la scomparsa della piccola Irene (Greta Putaturo). La bimba, infatti, ingelosita dall'arrivo della sua sorellina deciderà di scappare nuovamente di casa. L'altalena di emozioni, derivanti dallo spavento per la fuga e dalla successiva felicità per il ritrovamento di sua figlia, avrà un fortissimo impatto sulla psiche dell'uomo. Le anticipazioni rivelano infatti che Sartori recupererà finalmente la memoria. Non ci sono altri dettagli a parte il fatto che Serena (Miriam Candurro) e sua figlia potranno finalmente godersi un po' di meritata armonia.

Upas, anticipazioni dal 22 al 26 novembre: Rossella potrebbe partire

Nonostante Silvia (Luisa Amatucci) abbia deciso di lasciare Giancarlo, pare proprio che le cose tra lei e Michele (Alberto Rossi) non siano ancora destinate a migliorare.

A quanto pare i due si troveranno nuovamente dinanzi ad un bivio e la loro relazione risulterà nuovamente in bilico. Nel frattempo Rossella (Giorgia Gianetiempo) dovrà prendere una difficile decisione in merito al suo futuro. La giovane dottoressa dovrà infatti decidere se continuare i suoi studi lontano da Napoli o restare nella sua città.

La ragazza sarà fortemente combattuta tra la necessità di trovare una sua dimensione professionale e quella di restare vicino ai suoi cari. Va detto che, in questa sua scelta, peseranno molto i due uomini della sia vita. Da un lato Michele, infatti, spronerà la ragazza a partire, mentre dall'altro la giovane Graziani non se la sentirà di allontanarsi Riccardo (Mauro Racanati) all'inizio della loro relazione.

Un posto al sole, puntate novembre: Niko deve decidere se assumere Alberto

Niko (Luca Turco) potrà finalmente stare accanto a Susanna, tuttavia il ragazzo si renderà, presto, conto di avere assolutamente bisogno di una mano, per portare avanti lo studio Navarra. Nel frattempo Alberto Palladini (Maurizio Aiello) sarà alla ricerca di un nuovo impiego e questo porterà i due, inevitabilmente, ad incrociarsi. A questo punto il giovane Poggi dovrà decidere se assumere o meno l'avvocato Palladini, persona sicuramente preparata professionalmente ma di cui ancora non riesce a fidarsi completamente.