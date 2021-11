Chiuso il lungo capitolo sull'aggressore di Susanna, ecco che iniziano nuove trame in Un posto al sole. Le anticipazioni svelano che tornerà centrale il personaggio di Filippo. Sartori ha recuperato la memoria, ma sta per arrivare un nuovo temporale che sconvolgerà la sua vita. Di cosa si tratterà? Certamente, gli autori avranno pensato a un colpo di scena che cambierà completamente la posta in gioco. Nel frattempo, Chiara è in ospedale dopo l'incidente nel quale è stata coinvolta con suo padre. Per lei serve un'operazione urgente, ma ciò che desta maggiore preoccupazione sono le condizioni di Petrone, a quanto pare disperate.

Nunzio, venuto a sapere della triste notizia, arriverà a Napoli per stare accanto alla ragazza che ancora ama e che non ha mai dimenticato.

Anticipazioni Un Posto al sole puntata di venerdì 19 novembre 2021

Filippo ha recuperato la memoria. Decisiva è stata la nascita della sua secondogenita Elisabetta, un evento che ha scosso il suo inconscio. Anche grazie all'amore e alla pazienza di Serena, che non si è mai arresa nonostante lo scivolone del marito nei confronti della sua ex fiamma, gli è sempre rimasta accanto.

Irene ha vissuto molto male l'arrivo della piccola Elisabetta. In preda all'ansia da abbandono, non si è sentita considerata dai suoi genitori e ha pensato che volessero metterla da parte per dedicare ogni attenzione alla sorellina.

Ha deciso così di scappare, mandando nel panico completo Serena e Filippo.

Come raccontano le anticipazioni di Un Posto al sole, anche questa brutta disavventura si risolverà per il meglio. Irene, tornata a casa, verrà rassicurata dai suoi genitori e così troverà pace.

Filippo ha vissuto momenti di angoscia, temendo di perdere per la seconda volta un figlio.

In lui si è susseguita un'altalena di emozioni. Nonostante il lieto fine, per Sartori sta per arrivare un altro evento che vedrà la sua vita sconvolta.

Nunzio torna a Napoli, anticipazioni Un Posto al sole

Niko è al settimo cielo dopo che Susanna è tornata a casa e l'incubo Mattia Savelli è finito. Il giovane avvocato però è in alto mare sul lavoro e si rende conto di avere bisogno di aiuto.

Alberto, rimasto senza occupazione, potrebbe essere una soluzione ai suoi problemi. Ma ci sarà da fidarsi?

Nella puntata di Un Posto al sole in programma per venerdì 19 novembre 2021, vedremo l'inaspettato ritorno di Nunzio, venuto a sapere dell'incidente di Chiara. Il ragazzo ha intenzione di starle accanto e di darle tutto il supporto del quale ha bisogno, anche perché le condizioni di suo padre sono disperate e i medici non hanno affatto buone notizie riguardo la sua possibile salvezza.