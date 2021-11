Le anticipazioni di Un Posto al sole si concentrano sulla difficile relazione tra Rossella e Silvia. Michele ha deciso di mettere la parola fine al suo matrimonio, non credendo più alle promesse e alle giustificazioni della moglie. Giancarlo è ancora nella mente e nel cuore di Silvia, lo intuisce e lo ha visto con i suoi occhi. Ross soffre molto per questa separazione e, come se non bastasse, ha anche il timore di perdere l'amore di Riccardo se davvero si trasferisse a Milano.

Nel frattempo, Lara e Roberto continuano a essere pedinati da una figura misteriosa che sembra essere legata al passato tormentato della bella imprenditrice.

Che cosa vorrà da loro?

Nelle nuove puntate di Upas, ci sarà anche spazio per il segreto che opprime Chiara riguardo l'incidente in auto nel quale è morto suo padre. Nunzio la destabilizzerà con una proposta spiazzante.

Un Posto al sole, anticipazioni: Rossella prende la sua decisione

Rossella è decisa a continuare a tenere lontana Silvia, attribuendole tutta la colpa della separazione da suo padre Michele. Dopo una lunga riflessione e alla luce dei nuovi imprevisti in ospedale che l'hanno messa alla prova, comunica la sua decisione riguardo la scelta di trasferirsi a Milano.

Michele verrà però spiazzato da un'altra proposta di Rossella, che andrebbe a totale svantaggio di Silvia. Ormai, la distanza tra madre e figlia sembra essere diventata incolmabile.

Quale è il segreto di Chiara? Nunzio le fa una proposta

Le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al sole raccontano che Chiara sarà sempre più tormentata dal segreto che non le lascia pace e che, con tutta probabilità, riguarda la reale dinamica dell'incidente nel quale è morto suo padre.

Nunzio è deciso a starle vicino, ancora innamorato di lei.

Dopo averle detto di aver preso la decisione di restare a Napoli, la destabilizza con un'inaspettata proposta.

Upas spoiler: Lara e Roberto in pericolo

Novità per quanto riguarda lo sconosciuto che da qualche tempo sta seguendo Ferri e Lara. A quanto pare, sembra che l'uomo sia legato al passato dell'imprenditrice.

Nel nuovo episodio di Un Posto al sole che andrà in onda giovedì 2 dicembre 2021 su Rai 3, vedremo anche Fabrizio di nuovo alle prese con un imprevisto al pastificio legato al lancio delle 'marinelle', l'innovativo formato di pasta dedicato alla sua amata.

Rosato non nasconderà il suo nervosismo e sarà in balìa dell'ansia per il timore di fallire nuovamente. Il suo stato d'animo farà preoccupare molto Marina, che ben sa quanto diventi pericoloso Fabrizio quando deve risolvere un problema. La bella Giordano, però, si rimboccherà le maniche e farà di tutto per calmarlo.