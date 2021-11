Continuano ad appassionare il pubblico le nuove puntate di Un Posto al sole, la longeva soap ambientata a Napoli in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa. Fari puntati su Michele e Silvia che, dopo l'ennesima riconciliazione, si troveranno a un bivio determinante per la loro relazione. Stavolta, le cose potrebbero mettersi molto male per la coppia. Nel frattempo, Rossella deve decidere se lasciare Napoli e i suoi affetti per proseguire la sua formazione accademica, una scelta che non sarà esente da conseguenze. Di seguito, la trama dettagliata dell'episodio di Upas che sarà trasmesso domani, mercoledì 24 novembre.

Michele capisce che Silvia gli sta mentendo: Un Posto al sole anticipazioni

Non sta procedendo nel migliore dei modi il rapporto tra Michele e Silvia nelle attuali puntate di Upas in onda su Rai 3. La tormentata Graziani ha fatto marcia indietro con Giancarlo, preferendo - anche se con una certa sofferenza - dedicarsi alla sua famiglia.

Silvia ha fatto questa scelta anche per il bene di Rossella, destabilizzata emotivamente dopo aver scoperto il suo tradimento. Ross non avrebbe mai immaginato che sua madre potesse innamorarsi di un altro uomo, mettendo a rischio il suo matrimonio.

Le buone intenzioni di Silvia sono state messe a dura prova dal ritorno inaspettato di Giancarlo, pronto a fare di tutto per riaverla nella sua vita.

Si ripeterà così la stessa dinamica fatta di bugie e verità nascoste che Graziani ha messo in piedi diverse settimane fa.

Stavolta Michele sarà più attento e meno passivo e, come svelano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole, capirà che Silvia gli sta nascondendo qualcosa di importante.

Rossella pronta alla scelta, spoiler Upas

Sono davvero ricche di colpi di scena le Anticipazioni TV di Un posto al sole. Nella puntata in onda domani su Rai 3, Alberto Palladini inizierà a turbare gli equilibri sia in casa Poggi che in casa Giordano. La scelta di Niko di dare una possibilità lavorativa al turbolento avvocato non sembra essere stata presa con cognizione di causa.

Intanto, Rossella dovrà pensare seriamente il suo futuro: deciderà di partire lasciando Napoli, la città dove è felice e, soprattutto, Riccardo? Michele vorrebbe che la figlia investisse sul suo futuro, ma i desideri di Ross potrebbero essere diversi.

Infine, nell'episodio di Upas di mercoledì 24 novembre 2021, vedremo Mariella avere un confronto con Guido, invitandolo a pensare con più decisione al futuro del piccolo Lollo.

Si ricorda che tutte le puntate della soap possono essere riviste anche su RaiPlay, dove vengono caricate dopo la messa in onda su Rai 3 per essere fruibili in replica.