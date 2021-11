Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle prossime puntate in onda su Rai 3 dal 15 al 19 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul ritorno di Chiara, ma anche su quello di Lara: le due donne torneranno nuovamente a Napoli e la loro presenza non passerà inosservata. Spazio anche alle vicende di Filippo, che si ritroverà a dover affrontare un momento piuttosto delicato.

Il ritorno di Lara in città: anticipazioni Un posto al sole 15-19 novembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste nella settimana 15-19 novembre 2021, rivelano che ci sarà il ritorno di Lara a Napoli.

La presenza della donna in città non potrà rendere di buon umore Marina Giordano, dato che tra le due donne non corre affatto buon sangue.

In effetti, il ritorno di Lara ha un motivo ben preciso: la donna, infatti, stringerà un'alleanza con Roberto Ferri e insieme proveranno a "colpire alle spalle" Marina e a manipolarla.

Riusciranno i due "marpioni" della soap a prendersi gioco della dark lady Marina? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate in onda su Rai 3.

Chiara ritorna dopo un periodo di assenza

Ma quello di Lara, non sarà l'unico ritorno a cui si assisterà nel corso delle nuove puntate inedite di Un posto al sole previste fino al 19 novembre.

Stando a quanto apprende Blasting News ci sarà spazio anche per il rientro in città di Chiara, la quale potrà finalmente riprendere in mano la sua attività alla radio.

Per Mattia, invece, la situazione si metterà sempre peggio: dopo aver aggredito Diego, il giovane rider si ritroverà costretto a doversi assumere le sue responsabilità e rischia seriamente di ritrovarsi nei guai anche per l'aggressione ai danni di Susanna.

Spazio anche alle novità legate a Filippo che si sentirà sempre più stressato adesso che si sta occupando della neonata Elisabetta.

Irene scompare nel nulla: anticipazioni Un posto al sole al 19 novembre 2021

Come se non bastasse, la piccola Irene (primogenita della coppia Filippo-Serena) comincerà a sentirsi trascurata dai genitori e per questo motivo metterà in atto la sua "vendetta".

La bambina, infatti, sparirà nel nulla e farà perdere così le proprie tracce.

Che fine ha fatto Irene e cosa le sta succedendo? Sarà un momento che porterà grandissimo spavento per i suoi genitori.

Spazio anche alle vicende di Niko che, in questo periodo, continuerà a sentirsi sempre più sotto pressione. Per Alberto Palladini, invece, proseguirà la ricerca di un lavoro in grado di permettergli di tornare ad avere una stabilità economica e contribuire alle spese per suo figlio.