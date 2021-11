Continua l'appuntamento con Un Posto al Sole, la soap opera in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni dal 6 al 10 dicembre rivelano che Vittorio è in procinto di allontanare Speranza; la ragazza, dal canto suo non riesce a vedere alcun difetto nel giovane Del Bue ed è pronta a intraprendere una relazione con lui.

Patrizio, nel frattempo, proverà a passare il Natale con Clara, ma gli eventi sembreranno andare contro i suoi piani.

Occhi puntati anche su Michele, il quale vedrà andare in fumo i suoi piani di trasferirsi insieme alla figlia lontano dalla moglie Silvia.

Un Posto al Sole, anticipazioni fino al 10 dicembre: Vittorio si è stancato di Speranza

Le anticipazioni de Un posto al sole delle prossime settimane suggeriscono che Vittorio ha deciso di allontanarsi da Speranza. Il giovane del Bue ha compreso che la ragazza non era ciò che desiderava e vedendola sempre più presa da lui si è stancato rifiutando di continuare il corteggiamento.

Il suo piano potrebbe essere difficile da mettere in atto, giacché Speranza continua a essere follemente innamorata di Vittorio e non riesce a trovare alcun difetto caratteriale; del Bue, tuttavia, vuole tornare a sentirsi libero e per tale ragione proverà ad attuare una singolare strategia mirata a separarsi definitivamente dalla ragazza.

Patrizio vuole passare il Natale con Clara

Ulteriori anticipazioni rivelano che lo chef Patrizio è intenzionato a passare il periodo natalizio in compagnia della sua amata Clara; i suoi piani tuttavia potrebbero non andare come previsto: a Palazzo Palladini accadrà qualcosa che non permetterà allo chef di vedere i propri desideri realizzarsi, probabilmente anche a causa dello zampino di Alberto

Franco intanto avrà un'accesa discussione con suo figlio Nunzio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il padre è estremamente preoccupato per le sorti del figlio e per tale ragione ha deciso di confrontarsi con lui e parlargli a quattr'occhi. La conversazione, tuttavia, prenderà dei toni piuttosto animati e vedranno padre e figlio alle prese con un duro scontro.

Anticipazioni tv Un Posto al Sole: Michele vuole trasferirsi lontano dalla moglie

Dopo la separazione tra Michele e sua moglie Silvia, Rossella ha deciso di schierarsi dalla parte del padre e prendere le sue difese. Ed è proprio la ragazza a proporre al padre di allontanarsi di casa e trasferirsi altrove. Decisione che coglie alla sprovvista in modo positivo lo stesso Michele che si attiva fin da subito alla ricerca di un nuovo appartamento.

I piani di Michele, tuttavia, potrebbero essere messi a repentaglio da una notizia imprevista: le anticipazioni de Un Posto al Sole suggeriscono, infatti, che le cose potrebbero andare diversamente e non è da escludere una nuova offerta di lavoro per Rossella, la quale sarà dunque costretta ad andare a Milano per proseguire nella sua carriera.