Un posto al sole continua con nuove puntate e, secondo le ultime anticipazioni, la settimana dal 15 al 19 novembre terrà tutti i telespettatori con il fiato sospeso. Mattia, infatti, sarà sempre più fuori controllo e andrà a trovare Susanna in ospedale, seminando il panico tra Ornella e Rossella che proveranno a calmarlo quando minaccerà di suicidarsi. Per il rider sembrerà proprio essere arrivato il momento della resa dei conti e dopo due mesi di tensione potrebbe essere arrestato.

Susanna sarà ancora terrorizzata da Mattia in ospedale

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 15 al 19 novembre raccontano che per Mattia Savelli le ore saranno ormai contate.

Il rider, infatti, commetterà un passo falso che pagherà a caro prezzo, andando a trovare Susanna in ospedale. Ormai fuori di sé a causa della frustrazione e del disagio che prova, Mattia si recherà dalla sua vittima che sarà terrorizzata nel vederlo. Il ragazzo, infatti, per impedirle di urlare le tapperà la bocca ed inizierà a parlarle, spiegandole il perché del suo insano gesto nei suoi confronti. Savelli sfogherà con Susanna tutto il suo malessere, raccontandole che non aveva intenzione di farle del male la sera dell'aggressione.

Il lungo sfogo di Savelli con la sua vittima: anticipazioni Un Posto al sole

Nel corso delle puntate di Un Posto al sole dal 15 al 19 novembre ci sarà la resa dei conti per Mattia Savelli che si lascerà andare ad uno sfogo faccia a faccia con la sua vittima.

Il ragazzo dirà a Susanna di aver perso il controllo perché lei, come le altre donne, non era stata in grado di capirlo e di ascoltarlo e probabilmente lo considerava una nullità, come tutte. La fidanzata di Niko proverà a svincolarsi, tentando di premere il campanello di allarme e chiedere aiuto, ma Mattia riuscirà ad impedirglielo, bloccandola.

Solo quando il rider andrà via, in corridoio, sarà notato da Ornella che si renderà conto del pericolo e correrà subito da Susanna per rassicurarsi delle sue condizioni di salute. La ragazza, tuttavia, sarà sopraffatta dalla paura e Ornella si precipiterà a chiedere aiuto per fermare Mattia. La vigilanza interverrà subito, bloccando tutte le uscite dell'ospedale e il rider si troverà in trappola.

Rossella mostrerà di avere un ottimo autocontrollo: anticipazioni settimana 15-19 novembre

Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 15 al 19 novembre rivelano che Mattia sarà circondato e non potrà più scappare, ma giocherà le sue ultime carte. Il ragazzo, raggiunto anche da Rossella e Riccardo, si renderà conto che per lui è finita e si punterà un bisturi alla gola, minacciando di togliersi la vita. Saranno attimi di paura, ma la giovane dottoressa Graziani riuscirà grazie al suo sangue freddo e alla sua empatia ad evitare il peggio e ad impedire a Mattia di suicidarsi.