Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Non mancheranno i colpi di scena per gli episodi che verranno trasmessi l'ultima settimana di novembre, dal 22 al 26. L'attenzione si concentrerà principalmente sul giovane avvocato Niko Poggi, indeciso se assumere o meno Alberto Palladini come aiutante nel suo studio legale. Anche in casa Graziani non mancheranno le tensioni tra i vari componenti della famiglia. Silvia e Michele saranno impegnati a dover decidere cosa fare della loro relazione mentre Rossella dovrà decidere come procedere nel suo percorso di studi e come gestire il suo futuro da aspirante medico.

In casa Sartori, invece, sembrerà finalmente tornare la serenità ormai perduta da tempo.

I dubbi dei protagonisti di Un Posto al Sole

Niko, carico di lavoro e incapace di gestire tutto da solo, comincerà seriamente a pensare di voler assumere al suo studio Alberto Palladini che da tempo è alla ricerca di un lavoro stabile e onesto. Per il giovane Poggi non sarà affatto una decisione semplice perché dovrà scegliere se fidarsi dell'avvocato di successo, quale è Palladini, oppure lasciar perdere a causa dei suoi recenti e numerosi comportamenti abbastanza discutibili. In casa Saviani si tornerà a respirare un'aria abbastanza tesa, nonostante Silvia abbia scelto Michele e di conseguenza la sua famiglia dopo il tradimento, per la donna non sarà affatto semplice staccarsi dalla leggerezza che le dava Giancarlo e dedicarsi completamente alla sua vecchia vita.

I coniugi Saviani quindi dovranno smettere di negare l'evidenza e accettare che il loro rapporto e quindi il loro matrimonio sia ormai giunto al capolinea. Anche per Rossella arriverà un momento piuttosto difficile da superare. La giovane Graziani infatti dovrà scegliere se continuare ad allargare il suo percorso di studi lontano da Napoli e quindi anche dai suoi affetti compreso il dottor Riccardo Crovi oppure rimanere a casa.

Michele farà di tutto per spronare sua figlia a partire e a mettere al primo posto la sua carriera e il suo futuro, ma sarà la ragazza poi a dover prendere la decisione finale.

La serenità in casa Sartori

Dopo la fuga di Irene, che si era sentita molto trascurata dai suoi genitori a causa della presenza della piccola sorellina, Elisabetta, in casa di Filippo e Serena sembrerà tornare un po' di pace che getterà via le tensioni che da troppo tempo li hanno caratterizzati.

Filippo riuscirà finalmente a recuperare la memoria che aveva perduto nel corso della delicata operazione al cervelle che aveva subito un po' di tempo fa e per Serena e Irene tornerà la gioia di poter riabbracciare finalmente il loro vecchio Filippo.