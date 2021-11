La storyline dell'aggressione a Susanna è giunta infine al suo termine: nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà mostrato l'epilogo di questa drammatica vicenda iniziata a fine agosto. Mattia, ormai completamente allo sbando, entrerà nella stanza di Susanna dove, in una confessione delirante, ammetterà di aver aggredito la ragazza. In seguito, oramai conscio di essere braccato, il giovane tenterà di compiere un gesto estremo, ma Rossella e Riccardo proveranno a fermarlo.

Un posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 novembre: Susanna rischia la vita

Mattia (Andrea Pacelli) si intrufolerà nella stanza dove è ricoverata Susanna (Agnese Lorenzini), terrorizzandola a morte. Il rider tapperà subito la bocca della ragazza per evitare che possa dare l'allarme e inizierà quindi la sua confessione. Il ragazzo, inizialmente, affermerà che non voleva farle del male, ma i suoi toni presto cambieranno. Savelli inizierà infatti uno dei suoi deliri misogini e comincerà ad accusare l'avvocatessa di essere come tutte le altre donne.

Secondo Mattia, Susanna non sarebbe stata in grado né di capirlo né di ascoltarlo, e sarebbe stata colpevole di averlo ritenuto una nullità. Risulta chiaro che non trasparirà pentimento nelle parole del giovane, ma resterà forte il suo convincimento che la giovane Picardi abbia avuto quello che si meritava e che l'aggressione risulti solo una conseguenza del suo comportamento.

Upas, spoiler novembre: una fuga disperata

Mentre il ragazzo sarà intento a spiegare le sue ragioni, Susanna, sfruttando un attimo di distrazione, proverà a raggiungere il campanello, ma anche stavolta senza successo. In seguito però si troverà a passare, nei pressi della stanza, Ornella (Marina Giulia Cavalli).

La donna, nel corridoio per il suo giro dei pazienti, farà però, solo, in tempo a vedere Mattia sgattaiolare fuori dalla stanza di Susanna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La dottoressa Bruni si sincererà subito delle condizioni della giovane Picardi e, dopo essersi accertata che stia bene, potrà dare finalmente l'allarme

Rossella prova a evitare il suicidio di Mattia

Dopo che sarà stato dato l'allarme, tutte le uscite verranno boccate. Mattia oramai privo d scampo verrà fermato dalla vigilanza aiutata da Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Il ragazzo oramai disperato e fuori di sé, punterà un bisturi alla sua stessa gola.

A quel punto però la giovane dottoressa Graziani parlerà al giovane e farà di tutto per farlo desistere dal suo insano gesto. Le anticipazioni non rivelano cosa succederà, ma sottolineano che Rossella riuscirà ad avere molto sangue freddo. La sensazione è che il giovane lasci cadere la lama e si arrenda, ma in ogni caso qualunque sia il finale, questo sarà l'epilogo di questa storyline.