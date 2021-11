Prosegue l'appuntamento con la soap Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda nel corso della settimana che va dal 6 al 10 dicembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Il Natale è ormai alle porte ma le tensioni non mancheranno tra gli abitanti di Palazzo Palladini. Occhi puntati in primis su Franco che apparirà sempre più preoccupato per le sorti di suo figlio.

Anticipazioni Un posto al sole 6-10 dicembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 10 dicembre 2021, rivelano che sebbene manchino pochi giorni alle feste di Natale, gli inconvenienti a Palazzo Palladini saranno sempre dietro l'angolo.

In particolar modo Franco continuerà ad essere molto preoccupato per le sorti di suo figlio Nunzio: il rapporto tra i due, però, finirà per incrinarsi, complice la presenza un po' troppo ingombrante dell'uomo nella vita del ragazzo.

E così, alla fine, in questi nuovi episodi della soap opera in onda su Rai 3, tra Franco e suo figlio ci sarà anche una forte lite che non passerà inosservata.

Vittorio inizia ad essere stufo di Speranza

Occhi puntati anche su Vittorio che, in queste nuove puntate di Un posto al sole in programma nel corso della settimana che va dal 6 al 10 dicembre, deciderà di escogitare un piano a dir poco folle, col quale proverà a tenere alla larga Speranza.

Il ragazzo, infatti, si renderà conto che ormai Speranza è follemente innamorata di lui, ma non ricambiando lo stesso tipo di sentimenti, deciderà di mettere in atto una strategia che spera possa essere quella vincente, per tenerla alla larga e in questo modo tornare a sentirsi libero.

Spazio anche alle vicende di Patrizio: in queste nuove puntate di Un posto al sole, il ragazzo si convincerà sempre più del fatto di poter trascorrere il periodo delle feste natalizie in compagnia di Clara.

Michele vuole allontanarsi da Silvia: trame Un posto al sole al 10 dicembre 2021

Peccato, però, che il suo progetto di passare con lei le feste, verrà ben presto spazzato via e Patrizio si ritroverà a fare i conti con una realtà dei fatti totalmente diversa rispetto a quella che aveva immaginato.

A cambiare piani, inoltre, potrebbe essere anche Michele. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole fino al 10 dicembre, rivelano che l'uomo aveva deciso di cambiare città e di trasferirsi con sua figlia, così da poter stare per un po' di tempo lontano da Silvia, dopo la fine del loro rapporto.

Tuttavia, in questi nuovi episodi della soap opera di Rai 3, Michele riceverà una comunicazione improvvisa che lo porterà a dover rivedere di nuovo il suo piano di cambiare città e allontanarsi da Silvia.