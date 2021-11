Gli episodi di 'Un professore' stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella serata di giovedì 2 dicembre andranno in onda due puntate della nuova fiction con protagonista l’insegnante di filosofia Dante Balestra. Nel corso del settimo e ottavo episodio verranno trattate, come di consueto, le vicende che ruotano attorno al professore e ai suoi studenti. In particolar modo, accadrà un fatto spiacevole a Monica, in quanto il suo ex renderà pubblico un filmato osé in cui è presente lei. A quel punto, Dante proverà a risolvere la situazione, mettendosi alla ricerca dello stalker.

Inoltre, proseguiranno le vicende legate anche a Manuel, ormai immischiato in un giro losco. Anita, infatti, troverà l’auto di Sbarra nella rimessa e si renderà conto che suo figlio è nei guai.

Un professore, trama puntata del 2 dicembre: l’ex fidanzato di Monica diffonde un video osé della ragazza

Negli episodi di 'Un professore', andati in onda su Rai 1, nella classe in cui insegna Dante è arrivata una nuova allieva di nome Monica. Come rivelato nelle precedenti puntate, la studentessa ha cambiato scuola per allontanarsi dall’ex fidanzato che, in ogni caso, era riuscito a trovarla finendo per maltrattarla, per strada, di fronte ai suoi compagni e a Balestra. In quell’occasione, il professore di filosofia aveva allontanato il giovane da Monica.

Purtroppo, però, il ragazzo si rifarà vivo e continuerà il suo piano di vendetta per essere stato lasciato. Infatti, durante la serata del 2 dicembre, l’ex di Monica diffonderà in rete un video osé della ragazza.

Un professore, spoiler del 2/12: Dante si mette alla ricerca dell’ex di Monica

A quel punto, essendo ormai stato condiviso il filmato sul web, anche i compagni di classe di Monica ed i professori verranno a conoscenza di quanto accaduto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli alunni e l'insegnante di filosofia staranno vicini alla ragazza, supportandola. Dante, sempre attento a ciò che accade nella vita dei suoi studenti, proverà a fare qualcosa in più per aiutare la sua allieva. Infatti, Balestra si metterà sulle tracce del colpevole e, una volta trovato, gli darà una lezione.

Un professore, episodi 2/12: Anita chiede aiuto a Dante

Nel frattempo, Dante sarà alle prese anche con le vicende legate ad un altro dei suoi studenti. Infatti, Anita si accorgerà che nella rimessa è presente l’automobile di Sbarra. A quel punto, la mamma del ragazzo si rivolgerà al professore di filosofia per chiedere aiuto. Entrambi, vedendo la macchina distrutta, si renderanno conto che Manuel è ormai nei guai. Non resta che attendere le prossime puntate di 'Un professore', per scoprire in che modo Dante darà una lezione all’ex di Monica e se l’insegnante riuscirà anche ad aiutare Manuel ad uscire dal losco giro in cui è finito.