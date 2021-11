Giovedì 11 novembre alle 21:25 debutta 'Un Professore', con Alessandro Gassmann nei panni di Dante, insegnante di filosofia in una scuola superiore romana. La trama promette davvero bene, visto che tratta temi diversi e paralleli. Da una parte, i problemi scolastici e il rapporto non sempre facile tra alunni e insegnanti e, dall'altra, il rapporto tra padre e figlio. Dante è un insegnante senza dubbio anticonformista, che pensa per prima cosa al bene dei suoi ragazzi piuttosto che alla mera trasmissione dei contenuti. E, insieme a loro, farà un viaggio bellissimo e affascinante nel mondo dell'adolescenza.

Non mancheranno drammi e situazioni moto difficili da gestire, che metteranno Dante alla prova.

Alessandro Gassmann è Dante in 'Un Professore' su Rai 1

Reduce dal grandissimo successo de 'I bastardi di Pizzofalcone', Alessandro Gassmann debutta su Rai 1 con una nuova Serie TV, 'Un Professore'. In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l'attore ha detto: ''Dante è un professore fuori dal comune, utilizza sistemi di insegnamento alternativi per entrare in comunicazione con i ragazzi''.

Ma chi è Dante? Ad anticiparlo, è sempre Alessandro Gassmann: ''E' un uomo separato, torna a Roma per insegnare e va nella classe di suo figlio, che conosce meno di quanto conosca i suoi allievi''. Dante è anche un latin lover, non risparmia avventure amorose dopo la separazione della moglie.

Come ogni suo personaggio che interpreta, anche Dante è un uomo coraggioso che non si tira mai indietro e affronta ogni difficoltà: ''Lo dimostra con la tenacia con la quale segue Manuel, la pecora nera della classe'', spiega Alessandro Gassmann. Manuel è il figlio di Anita (Claudia Pandolfi), con la quale Dante intreccerà un interessante rapporto.

Anticipazioni prima puntata 'Un Professore' su Rai 1 giovedì 11 novembre 2021

Tutto pronto per il debutto della nuova serie Tv con Alessandro Gassmann, che si compone di 12 episodi complessivi che portano il nome di un filosofo, scelta davvero affascinante.

Le anticipazioni della prima puntata di 'Un Professore', che andrà in onda in prima visione assoluta su Rai 1 giovedì 11 novembre 2021 alle 21:25, raccontano dell'arrivo di Dante, fresco di separazione, nella scuola superiore dove insegnerà filosofia.

Nel primo episodio, 'Socrate', incontra il figlio Simone, che si accorge di non conoscere come pensava. L'ansia di non riuscire a recuperare il loro rapporto si farà sentire.

I rapporti tra Dante e Simone sono piuttosto tesi, mentre non lo sono affatto quelli con gli allievi, che si affezionano immediatamente a lui. Nel secondo episodio, 'Roland Barthes', Simone lascia Laura senza alcuna spiegazione. Dante suggerisce alla ragazza di non mollare la presa ma lei, inaspettatamente, dice a Simone di aspettare un bambino.