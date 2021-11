Continua il grande successo di Un professore con Alessandro Gassmann nei panni di Dante, un professore di filosofia impegnato a insegnare ai suoi alunni non solo la teoria ma anche lezioni di vita. Le cose non gli vanno altrettanto bene nel privato, visto il rapporto difficile con Simone, suo figlio. La situazione precipiterà quando il ragazzo troverà tra le cose del padre una foto che lo inquieterà terribilmente. Di seguito, le anticipazioni della quinta puntata.

Anticipazioni Un Professore con Alessandro Gassmann: la fuga di Simone

Il primo episodio della quinta puntata di Un Professore si intitola ''Stuart Mill''.

Dante spiega alla classe quanto sia importante investire su se stessi per non sprecare la propria vita, utilizzando come metafora un alberello scarno e privo di foglie.

Dante deve fare anche i conti con i problemi legati alla gestione di Simone, che non sembra trovare pace. Dove sarà finito dopo aver fatto perdere le sue tracce? Il giovane si trova dalla madre a Glasgow e in questo posto magico le confessa di essere omosessuale.

Nel frattempo, Chicca matura la decisione di abbandonare la scuola dopo aver scoperto che Manuel ha un flirt con una donna molto più grande di lui. A farle cambiare idea è il buon Dante.

Aureliano scopre la relazione tra Dante e Cecilia

Secondo le anticipazioni della nuova puntata di Un Professore in onda su Rai 1, ci saranno dei seri problemi tra Cecilia e Dante dopo che Aureliano verrà a sapere della loro relazione.

Come se non bastasse, Anita scoprirà il segreto di Dante sulla notte di diversi anni fa.

Sarà poi la volta del secondo episodio, dedicato a Schopenhauer. In questa lezione, Dante affronterà la tematica del pessimismo. Nel mentre, Simone rientrerà da Glasgow in occasione del suo compleanno, che si rivelerà un disastro.

Manuel viene lasciato da Alice.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il ragazzo andrà alla festa clandestina organizzata da Simone e finirà per avere un rapporto con lui, dopo qualche bicchiere di troppo. Il momento di passione viene però interrotto da un evento tragico e inaspettato.

La scoperta di Simone su Dante

Nella quinta puntata di Un Professore, infatti, Giulio verrà portato d'urgenza in ospedale dopo essere svenuto per via del troppo alcol.

La situazione rischierà di precipitare da un momento all'altro.

Infine, Simone frugherà tra le cose di suo padre e troverà una strana foto che lo inquieterà parecchio, di che cosa si tratta? Non resta che attendere le nuove puntate di Un professore in onda in prima visione assoluta su Rai 1 per vedere come si evolveranno le trame. Si ricorda che tutti gli episodi della serie possono essere rivisti su RaiPlay dopo la messa in onda.