Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita con le anticipazioni che andranno in onda su Canale 5 dal giorno 22 novembre al 28 novembre del 2021. Liberto continuerà a essere sempre più arrabbiato per il controllo che vuole avere la perfida Genoveva Salmeron in merito all'amnesia dell'avvocato Felipe. Nel frattempo, Ramón vuole che venga fatto un favore importante: dire all’avvocato che non è stato lui a uccidere Celia. Inoltre, l'avvocato Felipe, durante la sua amnesia, troverà un fazzoletto con sopra incise le iniziali della domestica brasiliana Marcia Sampaio e questo evento potrebbe fargli ricordare qualche cosa.

Prossime puntate Una Vita fino al 28 novembre del 2021: Camino chiederà un favore ad Anabel

Nelle prossime puntate di Una Vita, gli abitanti del quartiere spagnolo di Acacias 38 resteranno sempre più spaventati a causa delle manipolazioni dell'ex moglie di Alfredo Bryce su Alvarez Hermoso e molti di loro spereranno che presto Felipe possa recuperare completamente la sua memoria. Infine Camino chiederà ad Anabel di non dire a nessuno del ritorno nel quartiere spagnolo di Acacias 38 della pittrice Maite.

Una Vita, episodi in onda fino al 28 novembre 2021: Camino pronta a lasciare il quartiere con Maite

Nei prossimi episodi di Una Vita, Camino dopo il ritorno improvviso da parte di Maite, spererà sempre di più di poter lasciare il suo quartiere per andare con lei a Parigi.

Infatti, la giovane sarà sempre più decisa a restare con la pittrice anche a costo di farsi dei nemici nel quartiere spagnolo. Nel frattempo, la perfida Genoveva sarà colta impreparata quando vedrà Laura parlare con l'avvocato Felipe. Durante tutta la conversazione l'ex moglie di Alfredo Bryce vivrà con estrema ansia questo momento.

Mendez chiacchiererà con Alvarez Hermoso

Gli spoiler di Una Vita, rivelano che nonostante Alvarez Hermoso non ricordi nulla del suo passato, Genoveva Salmeron sarà sempre più diffidente e non riuscirà a fidarsi completamente. Inoltre, per la donna diventerà tutto più complicato quando di ritorno nella sua abitazione troverà Méndez chiacchiere con l'avvocato Felipe; che cosa si staranno dicendo?

Nel frattempo, si avvicinerà sempre di più la fuga da parte di Maite e Camino, ma quest'ultima prima di partire per Parigi, dirà alla pittrice che avrà bisogno di qualche tempo per salutare come si deve sua madre. Questo piccolo imprevisto potrà rovinare i loro piani e non farle partire più per la Francia? Per scoprire cosa succederà bisognerà attendere le prossime anticipazioni della soap opera Una Vita.