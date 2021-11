Arrivano le nuove anticipazioni di Una vita della settimana 29 novembre - 4 dicembre 2021. Bellita e Felicia dovranno prendere una difficile decisione dopo che un telegramma le avvertirà che Cinta ha perso il bambino. Il dolore sarà tanto. Nel frattempo, Felipe sarà pronto a tornare al lavoro ma verrà fermato da Genoveva, terrorizzata alla sola idea che possa recuperare la memoria e si renda conto di chi realmente gli sta accanto. Laura, invece, inizierà a tremare dopo aver saputo che sono state aperte le indagini per scovare il colpevole dell'omicidio di Velasco.

In tutto questo turbinio di eventi, un misterioso uomo incappucciato comincerà a seguire Genoveva.

Anticipazioni Una Vita settimana 29 novembre - 4 dicembre 2021

Nei nuovi episodi di Una Vita, Miguel convincerà Anabel ad accettare il suo corteggiamento, ma quali sono le sue reali intenzioni?

Intanto, Bellita trova la forza di tornare nuovamente sul palco e cantare, dopo che Jose ha smascherato il dottor Puerta. La cantante riceverà addirittura un invito da parte del re.

La polizia apre le indagini sull'omicidio di Velasco e Laura teme di essere scoperta. Anche Genoveva sarà in ansia, ma cercherà di concentrare le sue energie per tenere sotto controllo Felipe.

A proposito dell'amnesia di Felipe, Liberto continuerà a essere certo che ci sia sotto qualcosa di strano e che la dark lady stia manipolando l'avvocato per ovvie ragioni.

Genoveva seguita da un uomo incappucciato

Come svelano le nuove anticipazioni di Una Vita degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 29 novembre al 4 dicembre. Salmeron cercherà di far cambiare idea a Felipe, pronto a rientrare al lavoro. L'obiettivo di Genoveva è quello di non fargli recuperare mai più la memoria.

Attenzione però, perché un misterioso uomo incappucciato inizierà a seguire Genoveva in ogni suo spostamento.

Che cosa vorrà da lei e, soprattutto, chi è?

Il dramma di Cinta, spoiler Una Vita 29 novembre - 4 dicembre

Continuando con le anticipazioni dei nuovi episodi, vedremo Camino e Maite pronte a lasciare Acacias per sempre. La giovane Pasamar però, vorrà salutare la madre e verrà a scoprire che è stata proprio lei a far tornare la pittrice.

In un momento molto toccante, Camino e Felicia faranno ammenda e si riconcilieranno.

Bellita verrà a sapere che Cinta ha subito un aborto spontaneo e così chiederà a Felicia di partire con lei per stare accanto ai loro figli. Anche Jose sarà sconvolto dalla triste notizia e proverà a far coraggio alla moglie che, dopo aver risolto il suo problema di salute, dovrà far fronte a un altro grande dolore che riguarda la loro dolce figlia che ha lasciato Acacias per trovare un po' di pace e serenità.