Ottime notizie arrivano dalle anticipazioni spagnole di Una vita. Nei prossimi episodi che andranno in onda su Canale 5, Acacias 38 sarà proiettato qualche anno più avanti per via di un altro salto temporale. Nel quartierino arriveranno nuovi personaggi, mentre altri - molto amati - lasceranno la soap opera. Ci sarà invece il lieto fine, alquanto insperato, per Lolita. La povera Casado, ormai in fin di vita, reagirà al trattamento sperimentale del medico che accetterà la sfida di prenderla in cura.

Anticipazioni di Una Vita: Felicia muore in circostanze misteriose

Le anticipazioni di Una Vita raccontano che ad Acacias cambieranno molte cose dopo il salto temporale. Genoveva e Felipe verranno rapiti da Santiago e Laura, con l'intenzione di far confessare a Salmeron l'omicidio di Marcia.

Dopo una serie interminabile di torture, Genoveva finirà con l'ammettere di aver ucciso Marcia, pur di non vedere Felipe ridotto in quello stato. Salmeron finirà in prigione ma riuscirà comunque a farla franca grazie all'aiuto di un arciprete.

I vicini vedranno così Genoveva tornare nel quartierino a testa alta con il nuovo marito Aurelio, pronta a meditare nuove vendette ai loro danni.

Marcos, invece, rientrerà ad Acacias 38 con una triste notizia: Felicia è morta.

Lolita si salva grazie ad Antonito

Continuando con le anticipazioni spagnole di Una Vita, vedremo la povera Casado scoprire di essere molto malata. La diagnosi arriverà proprio nello stesso momento in cui Lolita verrà a sapere che Antonito l'ha tradita con Natalia.

Palacios junior implorerà perdono e Lolita, consapevole di avere pochi giorni da vivere, gli concederà una seconda possibilità.

Antonito, deciso a salvare la moglie, chiederà aiuto a un luminare esperto in patologie degenerative. Lolita, non svendo più nulla da perdere, accetterà di sottoporsi al trattamento sperimentale del medico. La cura sarà lunga e non facile ma, inaspettatamente, la dolce Casado riaprirà gli occhi dopo un penoso periodo di coma.

Sarà così che Lolita tornerà a casa con il marito e il piccolo Moncho, ignara del fatto che il destino avverso si accanirà ancora contro la loro famiglia.

Chi ha ucciso Felicia? Anticipazioni Una Vita

Marcos sarà certo che ci sia qualcosa di strano dietro la morte di Felicia e così chiederà di aprire le indagini. Sul corpo della povera donna verrà effettuata l'autopsia.

Il referto non lascerà spazio a dubbi: Felicia è stata avvelenata, ma chi è stato a ucciderla? Marcos sarà deciso ad andare a fondo della questione, disperato per aver perso la donna che ama. Si aprirà così un nuovo giallo nelle prossime puntate di Una Vita che andranno in onda su Canale 5.