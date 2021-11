Tra qualche settimana, i telespettatori italiani di Una vita diranno addio al personaggio di Felicia Pasamar. La donna morirà avvelenata a distanza di poco tempo dalle sue nozze con Marcos. Quest'ultimo indagherà per trovare i colpevoli e tutti gli indizi porteranno ai fratelli Quesada, con i quali Bacigalupe avrà dei conti in sospeso. In realtà, sarà qualcun altro il responsabile della morte di Felicia.

Felicia sposa Marcos Bacigalupe nelle prossime puntate di Una vita

Le trame di Una vita si faranno sempre più avvincenti nel corso delle prossime settimane.

Nella soap Tv ambientata ad Acacias entreranno dei nuovi personaggi. I fratelli Quesada arriveranno nel quartiere e daranno del filo da torcere a Marcos Bacigalupe, il quale si sarà appena sposato con Felicia. Quest'ultima, infatti, avrà accettato la proposta di Marcos e sarà diventata sua moglie. Non solo, avrà fatto anche pace con Camino facendo in modo che la figlia si ricongiungesse a Maite. La pittrice e la giovane Pasamar partiranno poi Parigi iniziando una nuova vita insieme, lontano dalla Spagna.

Felicia muore, il suo personaggio esce tragicamente di scena

In Una vita, Aurelio e Natalia Quesada scombussoleranno sin dal loro arrivo le dinamiche del quartiere. I due fratelli Quesada avranno in comune un passato travagliato con Marcos e Anabel e riguarderà il periodo trascorso in Messico da Bacigalupe.

Si scoprirà che Aurelio ha degli accordi lavorativi con il marito di Felicia, il quale dovrà tornare in Messico per risolverli. Proprio durante questo viaggio, Felicia morirà. I telespettatori di Una vita lo scopriranno nel momento in cui Marcos farà ritorno ad Acacias, rivelando la tragica fine della moglie.

Marcos indaga sulla morte di Felicia e scopre che è stata avvelenata

Con il prosieguo delle puntate, si scoprirà che Felicia sarà stata uccisa con del veleno. Sarà proprio Marcos Bacigalupe ad indagare sulla morte della moglie e farà di tutto pur di trovare i colpevoli. Per diverso tempo, tutti gli indizi lo porteranno a sospettare proprio dei fratelli Quesada e Marcos non esiterà ad accusarli della morte di Felicia.

Dalle anticipazioni però, si viene a sapere che non saranno loro i colpevoli, ma dietro all'omicidio ci sarà un'altra mano, sino a questo momento insospettabile. Si tratta di Soledad, la domestica della famiglia Bacigalupe. Ma per quale motivo sarà arrivata a tanto? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita. Per non perdere nulla di questa intricata story line, si ricorda che la Serie TV ambientata nel ricco quartiere di Acacias, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle 14:10.