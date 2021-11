Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate di Una vita, la soap opera spagnola che prosegue con successo la sua messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Bellita, la quale sarà dichiarata morta dal marito ma questa non è la verità dei fatti. Spazio anche alle vicende di Genoveva, la quale tornerà di nuovo in libertà dopo essersi assunta le colpe per la morte di Marcia.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Bellita dichiarata morta

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che la comunità di Acacias resterà a dir poco sconvolta dalla notizia della morte di Bellita.

A dare l'annuncio sarà suo marito José, il quale organizzerà il funerale in fretta e furia destando non pochi sospetti tra gli abitanti del quartiere, i quali cominceranno a sospettare che ci sia qualcosa di losco sotto.

L'avvicinamento tra José e Alodia, la domestica che prestava servizio in casa di Bellita, aumenterà ancora di più i sospetti sul conto dell'uomo, al punto che in tanti lo riterranno responsabile di questa disgrazia.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui si assisterà al ritorno in quartiere di Bellita dopo che è stata dichiarata morta.

Il ritorno di Bellita ad Acacias sconvolge Susana

Ebbene sì, la cantante di Acacias in realtà non è morta e farà ritorno in quartiere, lasciando tutti senza parole.

La prima ad esserne sorpresa e sconvolta sarà Susana, la quale perderà i sensi nel momento in cui assisterà al ritorno della sua amica.

A quel punto Bellita confesserà di aver dovuto far credere a tutti di essere morta, in accordo con suo marito, dato che c'era qualcuno che la minacciava.

E poi ancora, le nuove trame spagnole di Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove tormentate vicende legate a Genoveva Salmeron.

La dark lady, dopo essere finita nel tranello architetto da Felipe, confesserà di essere lei la vera assassina di Marcia, motivo per il quale finirà dietro le sbarre per scontare la sua pena.

Genoveva ritorna in libertà: anticipazioni spagnole Una Vita

Eppure, la permanenza di Genoveva in galera non durerà moltissimo, dato che la dark lady di Acacias riuscirà a trovare l'ennesimo stratagemma per uscire di prigione e farla di nuovo franca alla giustizia.

Un evento che lascerà impietrito Felipe, il quale sarà a dir poco deluso da questa situazione e amareggiato dal fatto che sua moglie sia ritornata di nuovo a piede libero in quartiere.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che, questa volta, anche Casilda sarà molto dura nei confronti della Salmeron.

La miglior amica di Marcia, infatti, si dirà scandalizzata dal fatto che Genoveva sia tornata già in libertà, motivo per il quale non esiterà a farlo presente anche alla diretta interessata.