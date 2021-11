Si avvicina il gran finale di sempre della soap opera spagnola Una vita e le anticipazioni riguardanti le ultime puntate di sempre della soap opera iberica in onda tutti i giorni su Canale 5, rivelano che non mancheranno le sorprese e ci saranno anche un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Fabiana, Servante e Casilda, i quali riusciranno a dare una svolta importante alla loro vita mentre Genoveva si ritroverà a fare i conti col ritorno in quartiere di sua figlia, che aveva abbandonato da piccola.

Anticipazioni Una Vita, trame spagnole finale: Fabiana e Servante vincono alla Lotteria

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole sull'atteso finale di sempre di Una Vita rivelano che Fabiana, Casilda e Servante si ritroveranno a fare i conti con una vincita del tutto inaspettata, che finirà per stravolgere la loro esistenza.

I tre protagonisti della soap opera, infatti, si ritroveranno baciati dalla fortuna e nel giro di poche ore potranno stravolgere la loro vita, grazie ad una ingente somma di denaro che permetterà loro di diventare ricchi.

Il motivo di questi soldi che arriveranno nelle loro tasche? Una vincita del tutto inaspettata e inattesa alla Lotteria, che segnerà l'inizio di una nuova fase della loro esistenza.

In particolar modo, Fabiana e Servante decideranno di utilizzare una gran parte di questo soldi che hanno vinto per potersi togliere uno sfizio che avevano da diverso tempo.

Casilda diventa ricca ma non cambia vita

I due, infatti, decideranno di compiere un viaggio tanto desiderato, che permetterà loro di allontanarsi per qualche tempo da Acacias e di scoprire posti nuovi.

Tuttavia, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che i due non viaggeranno per sempre: pur essendo diventati ricchi, resteranno con i piedi per terra e decideranno di investire una buona parte di quei soldi anche per poter rinnovare la loro locanda.

L'obiettivo primario della coppia, infatti, sarà quello di ristrutturare la loro amata pensione e in questo modo renderla maggiormente accogliente per i clienti.

Situazione diversa, invece, per Casilda: pur avendo vinto questa importante somma di denaro, la donna deciderà di non stravolgere completamente la sua esistenza e continuerà a svolgere il suo lavoro, al servizio di Rosina.

Genoveva ritrova sua figlia: anticipazioni spagnole Una Vita

E poi ancora, gli spoiler del gran finale di sempre di Una Vita, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Genoveva, la quale si ritroverà a fare i conti con il ritorno di sua figlia Gabriela, di cui aveva perso le tracce per svariati anni.

Il motivo? Gabriela l'aveva abbandonata da piccola, lasciandola alle cure di una zia. Adesso, però, Gabriela è diventata adulta e deciderà di mettersi sulle tracce della mamma, perché intende recuperare il tempo perso.

Peccato, però, che col passare dei giorni verrà fuori il piano subdolo e crudele di Gabriela, la quale avrà come unico grande obiettivo, quello di liberarsi per sempre di sua mamma e in questo modo diventare l'erede legittima di tutte le sue proprietà e dei suoi ingenti averi.