Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese. Occhi puntati in primis su Antonito, il quale si ritroverà vittima delle avances di Lolita e gli scatti di quel momento finiranno nelle mani di sua moglie Lolita. Occhi puntati anche su Bellita: la cantante morirà in circostanze a dir poco misteriose e il suo decesso si trasformerà in un vero e proprio giallo.

Natalia seduce Antonito: anticipazioni spagnole Una vita

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita che saranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Antonito si ritroverà al centro delle attenzioni dell'astuta Natalia, intenzionata a conquistare il politico e a sedurlo con tutti i mezzi a sua disposizione.

Ed, effettivamente, la donna riuscirà nel suo intento dato che i due si ritroveranno insieme, da soli: Natalia farà di tutto per sedurlo e far sì che ceda al tradimento ma l'uomo resisterà.

Eppure, quel momento di intimità tra Antonito e Natalia, verrà paparazzato da alcuni fotografi che sono riusciti a beccarli e a scattare delle foto che si preannunciano compromettenti per la carriera del marito di Lolita.

Lolita scopre le foto del presunto tradimento di Antonito

Il colpo di scena delle nuove puntate spagnole di Una vita che presto arriveranno su Canale 5, ci sarà nel momento in cui Lolita si ritroverà tra le mani alcuni di questi scatti del momento di intimità tra suo marito e Natalia.

La reazione della donna, ovviamente, non sarà delle migliori: scoprirà di questo presunto tradimento da una serie di foto che la lasceranno destabilizzata.

E così, Lolita deciderà di parlarne e di confrontarsi con Carmen e Ramon, chiedendo loro quale sia la strada giusta da percorrere per scoprire la verità.

Come si concluderà a questo punto la vicenda? Lolita scoprirà in tempo che suo marito è vittima di una manipolazione politica oppure crederà per davvero a questo tradimento avvenuto con Natali?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera Mediaset.

Bellita viene dichiarata morta: anticipazioni spagnole Una vita

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate spagnole di Una vita che saranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per un terribile decesso.

Bellita, infatti, verrà dichiarata morta dal marito José: una notizia che lascerà senza parole i tantissimi abitanti del quartiere, a dir poco affranti dalla scomparsa della cantante.

Ma cosa è successo alla donna e perché è morta improvvisamente? Una domanda che sarà avvolta nel mistero, complice anche la poca chiarezza di suo marito che non si rivelerà affatto disponibile a cercare la verità sul decesso della donna.