Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni spagnole delle puntate che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Lolita, la quale si ritroverà a dover fare i conti col tradimento di suo marito Antonito. Intanto José si ritroverà nei guai, dati i sospetti sul suo conto e su quello di Alodia in seguito alla morte misteriosa di Bellita.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Lolita scopre il tradimento di suo marito

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Lolita andrà su tutte le furie nel momento in cui si ritroverà tra le mani delle foto a dir poco scottanti.

Esse riguardano un incontro segreto che c'è stato tra suo marito Antonito e Natalia: i due sono stati "paparazzati" in teneri atteggiamenti, in quello che sembra essere a tutti gli effetti un tradimento ai danni della donna.

Ecco allora che la reazione di Lolita - quando si ritroverà in mano queste foto - non sarà ovviamente delle migliori. La donna reagirà malissimo e per prima cosa deciderà di affrontare suo marito per capire la verità dei fatti.

Tra i due ci sarà un aspro confronto, al termine del quale Lolita resterà ferma sulla sua posizione. Gli spoiler delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che la donna non cambierà idea dopo aver visionato le foto che attestano il tradimento del marito e andrà avanti per la propria strada, intestardendosi a non volerlo perdonare.

José e Bellita nel mirino dopo la morte di Bellita

Occhi puntati anche sulle vicende di Bellita. Le anticipazioni della soap Una Vita rivelano che la donna verrà dichiarata morta dal marito ma, sul suo decesso, non verrà fatta grande chiarezza.

La morte della cantante di Acacias sarà avvolta nel mistero e si tingerà di giallo.

I sospetti degli abitanti si concentreranno in primis su José e Alodia: i due sono sempre più complici e questo lascerà pensare che possano in un certo modo essersi sbarazzati di Bellita, per vivere la loro relazione.

Genoveva finisce in carcere: anticipazioni spagnole Una Vita

E poi ancora gli spoiler delle prossime puntate di Una Vita rivelano che per Genoveva arriverà il momento di pagare il suo conto con la giustizia, dopo la morte di Marcia.

Per tanto tempo la perfida Salmeron è riuscita a prendersi gioco della legge, riuscendo a non essere incolpata per la morte della domestica brasiliana.

Questa volta, però, si assisterà alla carcerazione di Genoveva, la quale finirà dietro le sbarre e dovrà scontare la sua pena, anche se mediterà vendetta contro chi l'ha incastrata (in primis sul marito Felipe).