Tante nuove anticipazioni di Una vita sono pronte a sorprendere i telespettatori di Canale 5, come promettono gli spoiler della soap opera. Nella nuova stagione - e purtroppo ultima - Susana avrà un'amara sorpresa, leggendo per caso il periodico della città. Nel frattempo, le condizioni di Lolita sembreranno migliorare in seguito al trattamento sperimentale al quale deciderà di sottoporsi, ultima speranza per scampare alla morte.

Anticipazioni di Una Vita: il dolore di Susana per Armando

Nell'ultima stagione di Una Vita, Acacias sarà in apprensione per l'avvento di una nuova guerra.

Armando partirà nel plotone militare, salutando con malinconia Susana. Anche Felipe lascerà il quartierino, ma per altri motivi. L'avvocato infatti desidererà raggiungere Tano, non avendo più alcun affetto.

Genoveva, saputo della partenza imminente di Felipe, sarà pronta a fermarlo con qualsiasi mezzo. Questa volta però non ci riuscirà. La dark lady di certo non si arrenderà e, dopo che Alvarez Hermoso si sarà allontanato, gli metterà alla calcagna alcuni dei suoi uomini, incaricati di osservare ogni sua mossa.

Le anticipazioni di Una Vita svelano che, dopo qualche tempo, sul periodico, i vicini leggeranno una notizia che li lascerà senza parole: sul giornale verrà pubblicata l'immagine di Armando, il marito di Susana, che sposa un'altra donna.

Nel giro di poche ore, il periodico con la foto incriminata arriverà nelle mani della diretta interessata, che non riuscirà a credere a ciò che vedrà: come può Armando averle fatto questo?

Lolita ha una speranza, anticipazioni di Una Vita

Nei prossimi episodi della soap opera, Lolita riceverà una nefasta diagnosi che non le darà speranza.

Antonito non si arrenderà e cercherà per tutta la regione un medico in grado di salvarla. Il giovane Palacios si imbatterà niente di meno che nel premio Nobel per la Medicina Ramón y Cajal.

Il luminare avrà un'idea per strappare Lolita alla morte, ma non farà mistero dei pericoli della cura sperimentale. La povera Casado, non avendo altre opportunità e più nulla da perdere, accetterà di fare da cavia al dottore.

Sarà così che Lolita verrà ricoverata in ospedale. Antonito e Ramon non la lasceranno sola un attimo e pregheranno che si salvi, invocando un miracolo.

Le condizioni di Casado peggioreranno improvvisamente, gettando i Palacios nella disperazione. Ma ecco il colpo di scena: le anticipazioni di Una Vita svelano che Lolita si risveglierà e comincerà a riprendere conoscenza.

Cajal darà una notizia molto confortante ad Antonito: grazie al suo trattamento, la moglie avrà una concreta possibilità di sopravvivere e tornare a una vita normale.