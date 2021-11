Nuove notizie per i fan di Una vita. Mediaset ha cambiato la programmazione del sabato decidendo di sostituire Love is in the air con le vicende ambientate ad Acacias. A partire quindi dal 27 novembre, dalle ore 15:40 e sino alle 16:30 circa, ci sarà spazio per la soap tv iberica, che poi lascerà la linea a Verissimo.

Una vita torna anche di sabato a partire dal 27 novembre

Per i fan di Una vita è in arrivo una nuova notizia. La soap tv ambientata nel ricco quartiere di Acacias tornerà ad andare in onda anche di sabato a partire dal prossimo 27 novembre.

Dunque, salvo a nuovi cambiamenti, l'appuntamento per le prossime settimane, sarà dal lunedì al sabato.

La puntata del sabato sarà più lunga rispetto a quelle che andranno in onda nel resto della settimana, visto che comincerà alle ore 15:40, subito dopo Scene da un matrimonio e terminerà alle 16:30, orario in cui inizierà la nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin. Insomma, ci sarà quasi un'ora di messa in onda che certamente farà felici i moltissimi fan.

Love is in the air viene sostituita il sabato da Una vita

Il cambio di programmazione del sabato pomeriggio voluto da Mediaset, probabilmente non farà felici i fan di Love is in the air. La serie tv turca infatti, verrà sostituita il sabato da Una vita.

Quindi da ora in poi, le vicende di Eda e Serkan terranno compagnia ai telespettatori di Canale 5 solo dal lunedì al venerdì.

Per quanto riguarda il motivo di questo cambiamento, pare che tutto sia dovuto al calo di ascolti di Love is in the air che, nell'ultimo periodo, ha raccolto una media di 1,2 milioni di telespettatori a puntata, un risultato inferiore alle aspettative dei vertici dell'azienda di Cologno Monzese.

Basti pensare che Una vita invece, è seguita quotidianamente da circa 2,5 milioni di persone, motivo per il quale è considerato il programma più adatto per fare da traino a Verissimo.

Una vita, anticipazioni delle prossime puntate: l'addio di Maite e Camino

Intanto, guardando le prossime trame di Una vita, si scopre che vi saranno nuovi colpi di scena ad Acacias.

Due personaggi, nel corso dei prossimi episodi, lasceranno il quartiere. Si tratta di Maite e Camino. Le due donne infatti, decideranno di vivere il loro amore lontano dalla Spagna, trasferendosi a Parigi. Prima della propria partenza, Camino si riconcilierà con la madre Felicia e lo farà dopo aver scoperto che è stata proprio lei a far tornare Maite in città.