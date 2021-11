Nelle prossime puntate di Una vita in onda dal 15-21 novembre 2021 non mancheranno le novità e i colpi di scena. Ad Acacias tornerà Maite, il grande amore di Camino. La giovane Pasamar non perderà tempo per organizzare una romantica fuga a Parigi con lei. Nel frattempo, Genoveva cercherà di liberarsi di Velasco ma questa volta il suo piano fallirà miseramente. Occhio a Felipe che, dopo aver trovato un fazzoletto appartenuto a Marcia, avrà una strana e inaspettata reazione.

Una vita Acacias 38, nuove anticipazioni settimanali

Genoveva manterrà la promessa fatta a Laura e, insieme a lei, metterà del veleno nel bicchiere di Velasco.

Tuttavia Javier, conoscendo bene l'indole della sua amata, le chiederà di bere per prima. Sarà così che il suo piano fallirà miseramente.

Jose non perderà tempo per mettere al corrente Bellita di quanto scoperto sul fantomatico tonico che dovrebbe curare la sua perdita di voce. Qualcuno finirà in grossi guai.

Come svelano le anticipazioni di Una vita, Velasco aggredirà all'improvviso Genoveva, che capirà quanto sia pericoloso colui con il quale si è alleato.

Maite e Camino tornano insieme

Colpo di scena nelle nuove puntate di Una vita che andranno in onda dal 15 al 21 novembre 2021 su Canale 5. Ad Acacias tornerà Maite, il grande amore di Camino. La giovane Pasamar non potrà credere ai suoi occhi e non farà passare un istante prima di baciarla con passione.

Camino e Maite organizzeranno la loro fuga a Parigi, anche se la figlia di Felicia dovrà risolvere alcune questioni legate alla morte di Ildefonso.

Felipe recupera la memoria? Anticipazioni di Una vita 15-21 novembre

Antonito è molto preoccupato per il fatto che Felipe non ricordi nulla e che si sia riavvicinato a Genoveva. L'avvocato, credendo nella 'nuova' Genoveva, non riuscirà a resistere e la bacerà con animo.

Nei prossimi episodi di Una vita che andranno in onda su Canale 5 dal 15 al 21 novembre 2021, Felipe troverà un fazzoletto con sopra le iniziali di Marcia: che sia la volta buona per iniziare a recuperare la memoria?

A casa Palacios ci sarà molta preoccupazione per il momento in cui Felipe dovrà incontrare Ramon, colui che crede responsabile della morte dell'adorata Celia, avendo perso ogni ricordo.

Ci sarà però una bella notizia. Alvarez Hermoso crederà alla buona fede di Palacios e i due si riconcilieranno, con grande gioia dei vicini che festeggeranno il lieto evento.

Nonostante ciò, Ramon e Antonito non smetteranno di essere in ansia per le manipolazioni di Genoveva su Felipe, certi che l'avvocato si ritrovi ben presto in un tunnel senza uscita. Ovviamente, Salmeron non si lascerà scappare questa opportunità.