Nella soap opera Una vita, nel corso delle puntate in onda a dicembre, per Genoveva arriverà la resa dei conti. Felipe riuscirà a incastrarla e a farle confessare l'omicidio di Marcia. Per la dark lady si apriranno le porte del carcere ma, come sempre, ci potrebbero essere ulteriori colpi di scena.

Una vita, spoiler dicembre 2021: Genoveva e Felipe rapiti da Santiago

In Una vita il rapporto tra Felipe e Genoveva subirà uno scossone nel momento in cui i due verranno rapiti. Ebbene, tutto accadrà nel momento in cui i due saranno in viaggio per una seconda luna di miele.

La coppia verrà sequestrata da due persone incappucciate, che li porteranno in un casolare disabitato. Qui Genoveva e Felipe verranno incatenati e ben presto la dark lady scoprirà che uno dei rapitori sarà Santiago.

Tutto comunque sarà più chiaro per i telespettatori di Una vita, nel momento in cui capiranno che Felipe non sarà così preoccupato del sequestro come invece lo è Genoveva.

Genoveva cade in trappola e confessa l'omicidio di Marcia

Nel dettaglio, nel corso delle puntate in onda su Canale 5 a dicembre 2021, i sequestratori porteranno Felipe in un'altra stanza, facendo credere a Genoveva che lo stiano torturando. La dark lady sarà sconvolta nel sentire i lamenti di Alvarez Hermozo e pertanto cercherà di interrompere queste atrocità, arrivando persino ad offrire del denaro ai sequestratori.

Non riuscendo più a sopportare il dolore fisico inflitto a Felipe, Genoveva confesserà finalmente di essere stata lei ad uccidere Marcia. Immediatamente sul volto di Santiago comparirà un sorriso e sarà in questo frangente che anche gli altri due rapitori sveleranno la loro identità. Si tratterà di Laura e Mendez. A questo punto, Genoveva capirà di essere caduta in trappola.

Felipe vendica la morte di Marcia, Genoveva in manette

In Una vita, i telespettatori scopriranno anche che l'amnesia di Felipe sarà stata tutta una finzione. Tutto per arrivare a far confessare Genoveva e ottenere così vendetta per la morte di Marcia. Stando alle anticipazioni quindi, il piano organizzato da Felipe con la complicità di Santiago, Mendez e Laura andrà a buon fine.

L'avvocato non vorrà neppure ascoltare le giustificazioni di Genoveva e se ne andrà disgustato dal casolare. Per la dark lady scatteranno le manette. I telespettatori della soap Tv ambientata ad Acacias, quindi la vedranno finire in carcere. Non è detto però che la donna ci rimanga a lungo, visto che potrebbe avere un asso nella manica.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, non resta che seguire le puntate in onda il prossimo dicembre su Canale 5. L'appuntamento è come sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10.