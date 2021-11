Anche la prossima settimana andrà in onda un nuovo ciclo di episodi di Una vita. L'appuntamento per la puntata di lunedì 22 novembre è, come di consueto, alle ore 14:45 su Canale 5.

Una Vita, le puntate precedenti

L'ultimo episodio di Una Vita ha visto l'uscita di scena di Velasco: l'avvocato, dopo aver scoperto il tentativo di avvelenamento da parte di Genoveva, ha provato a uccidere la donna.

L'intervento provvidenziale di Laura ha però salvato la vita della donna: con un colpo di arma da fuoco, utilizzando la pistola che lo stesso Velasco le aveva dato per uccidere Felipe, Laura ha sparato all'avvocato, che quindi muore, non prima di lanciare le ultime parole velenose.

Genoveva e Laura si sbarazzano del cadavere e puntano gli occhi verso un futuro più libero.

Cosa accadrà nel prossimo episodio di Una Vita

Lunedì 22 novembre andrà in onda il primo della serie di appuntamenti di Una Vita previsti per la settimana prossima.

Antonito torna a casa estremamente gioioso per come sono andate le cose: il ragazzo racconterà ai parenti tutti i dettagli sull'intervista. Questa è andata talmente bene che ha ricevuto molti complimenti, nonché una serie di fotografie.

Dopo la morte di Velasco e la breve alleanza fra le due donne, Laura e Genoveva si diranno addio, consapevoli di un segreto che le terrà unite per sempre. La domestica può respirare un po' di serenità e non vede l'ora di vivere insieme alla sorella Lorenza.

Le cose, invece, non sono così rosee invece per Genoveva: il commissario Mendez è venuto a sapere di cosa è accaduto a Velasco e sospetta della Salmeron. Felipe, dal canto suo, dopo essersi accorto della presenza del commissario, decide di non porre alcune domande alla moglie: lui si fida totalmente e non ha motivo di sapere di che cosa hanno parlato Mendez e Genoveva.

Intanto Felicia ci tiene a ringraziare Liberto per essere stato discreto circa la presenza di Maite nei quartieri spagnoli. La pittrice è tornata, ma medita di fuggire insieme a Camino verso Parigi e iniziare così una nuova vita.

Una Vita: Marcos riceve una telefonata imprevista

In una scena Marcos riceverà una particolare telefonata che lo mette in agitazione: a quanto pare si tratta dell'ambasciata messicana e Marcos sembrerà non gradire quanto gli è stato detto.

Per ulteriori dettagli occorre attendere la messa in onda prevista per lunedì 22 novembre, sempre alle ore 14:45 su Canale 5.